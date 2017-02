«Vi la opción de pasar durante todo el partido»

Al contrario que en muchos momentos en la presente temporada, Diego Pablo Simeone se mostró satisfecho con el trabajo de su Atlético, pese a no lograr el pase a la final de Copa. «El Barça sobre todo ha sido superior en los números, por eso está en la final. Vi la opción de pasar de ronda durante todo el partido, aunque la acción de Carrasco fue determinante por el momento en el que se produjo. Hicimos un encuentro muy bueno, me voy con sensación de orgullo. No es tan fácil, después de 5 años, competir como competimos. Hemos jugado con pasión», confesó. El argentino fue incluso más allá: «Cuando uno cae derrotado de esta manera, queda algo importante dentro del equipo, sobre todo porque quedan competiciones por las que avanzar. Ojalá podamos mantener el rendimiento del segundo tiempo de la ida y este partido».