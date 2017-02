Alavés y Celta, a 90 minutos de su cita con la historia

Alavés y Celta de Vigo se jugarán hoy en Mendizorroza la segunda plaza de finalista de la Copa del Rey, dieciséis años después de que el conjunto vasco alcanzara la final de la Copa de la UEFA y de que el gallego hiciera lo propio en este torneo.

ALINEACIONES Alavés: Pacheco, Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Ibai, Camarasa, Toquero; y Deyverson. Celta: Sergio Álvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz, Hernández; Wass, Bongonda y Aspas. Árbitro: Mateu Lahoz. Campo y hora:Mendizorroza. 21.00 (Gol).

El Alavés está a las puertas de su primera final de la Copa del Rey en sus 96 años de historia y el Celta tratará de luchar por el título por quinta vez tras cuatro presencias.

Tras el 0-0 del partido de ida en Balaídos, la eliminatoria está abierta y cualquiera de los dos conjuntos cuenta con serias posibilidades en un choque que finalmente no cambiará de hora ni de día, a pesar de que el Alavés solicitó el aplazamiento del mismo debido a que el Celta no disputó su partido de Liga ante el Real Madrid.

Al conjunto albiazul sólo le vale el triunfo y otro empate a cero obligaría a jugar un prórroga a ambas escuadras, mientras que el resto de resultados son favorables al plantel céltico. Los vascos llegan a este encuentro con la moral muy alta y con una dinámica positiva tras golear al Sporting de Gijón en El Molinón (2-4) en el último partido de LaLiga Santander.

Además al equipo vitoriano le acompaña una importante racha en la Copa del Rey, en la que no ha perdido ningún partido. El argentino Mauricio Pellegrino alineará a su once de gala, el único que ha repetido esta temporada. Por su parte, el Celta llegará descansado tras quedar aplazado su encuentro ante el Madrid y el 'Toto' Berizzo podría alinear el mismo equipo de la ida. El argentino le da mucho valor a no haber encajado en la ida. Confía en la pegada de su equipo, especialmente de Iago Aspas. De su acierto dependerá mucho el Celta, que también busca hacer historia.