Mendizorroza dictará sentencia

Celta y Alavés se dejaron los deberes por hacer en un choque en Balaídos en el que los celestes desperdiciaron la primera parte, carentes de la verticalidad de que suelen hacer gala, para gozar de una retahíla de ocasiones en la segunda que no hallaron el premio que tal vez hubiesen merecido.

CELTA 0 ALAVÉS 0 Celta: Sergio, Mallo, Cabral (Sergi Gómez, min. 80), Roncaglia, Jonny, Marcelo Díaz, Radoja, Hernández, Wass (Guidetti, min. 76), Bongonda (Sisto, min. 68) y Aspas. Alavés: Pacheco, Femenía, Laguardia, Feddal, Theo, Marcos Llorente, Manu García, Ibai (Vigaray, min. 75), Camarasa (Óscar Romero, min. 83), Toquero (Édgar, min. 62) y Deyverson. Árbitro: González González (Comité de Castilla y León). Amonestó a Bongonda Marcos Llorente y Camarasa. Incidencias: 19.000 espectadores.

No difirió en demasía el inicio del partido del guión previsto. El Celta quería la pelota y se mostraba intenso en la presión, con Radoja encima de Marcos Llorente para intentar negar al Alavés la salida por medio de su centrocampista de mejor toque. No perdía pese a ello el conjunto vitoriano la cara al choque, sólido atrás y pausado cuando disponía del esférico, consciente de que en el ala izquierda tenía su mejor baza con Theo Hernández. Recuperaba Berizzo a Daniel Wass, clave para intentar frenar las incursiones del lateral zurdo. Dispuso Pellegrino a su once de gala, dejando a Ortolá, su portero en las rondas anteriores, en el banquillo en beneficio de Pacheco.

Fue el Alavés el que tuvo la mejor oportunidad de la primera parte tras un medido centro desde la derecha que tocó Manu García para que Sergio sacase una mano milagrosa. El plan de Pellegrino funcionaba mejor que el de Berizzo.

Arreciaba la lluvia en Balaídos coincidiendo con los peores minutos del Celta. El césped iba volviéndose más pesado a medida que recogía el agua, lo que tampoco beneficiaba a los locales, a los que les faltaba una marcha. Sembró el terror Theo con una incursión en el área en el minuto 9 de la segunda parte. Los vigueses estaban atenazados y a Berizzo se le torcía el gesto.

A falta de juego, el Celta dio el susto a balón parado. Iago Aspas recogió la pelota a la salida de un córner y su golpeo lo repelió firme Pacheco. La primera aproximación de verdadero peligro de los gallegos se había demorado hasta el minuto 58. Demasiado poco para jugar en casa. El remate, no obstante, espoleó a los celestes. El genio de Moaña andaba inquieto y poco después estrellaba el cuero en el larguero. Casi sin respiro, el internacional peinaba un centro que se marchaba a la derecha de Pacheco. Era el momento de los locales, que jaleados por su afición perseguían un gol que acrecentase sus opciones antes de viajar a Mendizorroza. Volvía a probar fortuna el '10' con un espectacular remate de chilena que tampoco encontró la malla.

Replicó el Alavés con una internada de Édgar por la izquierda que sacó Sergio con el cuerpo. Los esquemas se desdibujaban y el gol podía caer de cualquier lado. Lo buscó también Radoja, artífice del tanto que doblegó al Alavés en Liga, su primero con la camiseta celeste, pero tampoco tuvo premio. Más cerca estuvo Guidetti al botar una falta que cerca estuvo de comerse Pacheco después de que el balón le hiciese un extraño. Y más aún el 'Tucu' Hernández con un disparo que acabó en el palo. Acoso, mas no derribo. El Alavés logró salir vivo de las embestidas celtiñas. Mendizorroza dictará sentencia dentro de una semana.