«Para algunos es un detalle menor jugar seis semifinales»

«Vamos a jugar la sexta semifinal en cinco años y eso es algo muy grande, aunque probablemente sea un detalle menor para algunos. Eso me llena de orgullo, de emoción y de alegría, y ojalá hoy estemos a la altura de la responsabilidad», afirmó Diego Pablo Simeone.

«El fútbol produce desgaste, sobre todo en los equipos grandes, y es un motivo de felicidad que te sigan. No me imagino un escenario mejor que el que presentará el Calderón», añadió el técnico del Atlético en una respuesta muy preparada. Se deshizo en elogios al Barça y a la MSN. «Seguramente es el mejor rival del mundo. Tienen bajas y alternativas, pero los tres de arriba resuelven el 80% de lo que sucede en los partidos y será lindo enfrentarnos de nuevo a ellos. Puedes preparar muchas cosas, pero cuando aparece Messi y resuelve es algo que sale natural y no se ensaya», afirmó. Lejos de polemizar con el belga Yannick Carrasco por su salida de tono al patear dos botellas tras ser sustituido en Mendizorroza, Simeone argumentó que se pone «contento cuando los jugadores se enojan».