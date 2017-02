El Real Madrid, KO ante el Celta

Zinedine Zidane considera que no cabe hablar de fracaso pero ya tiene en su hoja de servicios el borrón de una eliminación en la Copa del Rey. Su Real Madrid luchó sin desmayo hasta el último suspiro en busca de la remontada en Balaídos y estuvo cerca de poder conseguirlo, pero cayó víctima de un caos táctico que aprovechó un Celta del 'Toto' Berizzo que sufrió pero hace historia al acceder a su segunda semifinal consecutiva. Seguramente en sus mejores tiempos el equipo de la capital hubiera conseguido su objetivo, pero a día de hoy tampoco tiene el santo de cara. Sergio Ramos no acertó en varios cabezazos, uno de ellos clarísimo con 1-1 en el marcador, y su equipo lamentó que el balón se estrellase dos veces seguidas contra la madera y que Danilo se marcase otro gol en propia meta en el colmo de sus desgracias. En esta ocasión, el arreón final, con cuatro arietes en el campo, no fue suficiente.

Pese a sus siete bajas sensibles, el Real Madrid dispone de una plantilla tan extraordinaria que el once elegido por Zidane sonaba de maravilla. El francés trató de darle la vuelta a la eliminatoria sorprendiendo en su planteamiento a Berizzo. Decidió utilizar a Casemiro como defensa central -el brasileño erró más de la cuenta, por cierto-, jugó con sólo tres zagueros, ordenó a Danilo y a Marco Asensio actuar como carrileros, situó a Isco flotando entre las líneas celestes y dejó plena libertad para que Cristiano y Benzema se movieran en punta. Siempre mucho más activo el portugués que el francés, quien volvió a cuajar otro de esos partidos tristones que encienden el debate sobre su figura.

Comenzaron muy bien los campeones de Europa frente al Celta más timorato y agarrotado de lo habitual, casi desconocido. Muy metidos atrás los gallegos, con pérdidas de balón constantes, pocas alegrías ofensivas y mínimas apariciones de Wass, Aspas y Bongonda. El 1-2 de la ida y el extraordinario ambiente habían generado una tensión grande en los vigueses que podría provocar un efecto bumerán. Desde luego, un panorama que nada tenía que ver con lo que anunció Berizzo en la víspera, cuando habló de presión alta, de tener el balón y de tratar de ser protagonistas en Balaídos. Eran los madridistas los que presionaban arriba, controlaban el juego, mostraban superioridad en el centro del campo y se empleaban con más personalidad, decisión y convicción frente a un enemigo arrugado.

Zidane utilizó de nuevo un sistema con tres centrales, pero Casemiro fracasó en esa demarcación

Desgaste

El problema para el equipo del Bernabéu es que ese tipo de juego genera un desgaste enorme y que le faltaban profundizar y acierto en el último pase para descerrajar al Celta. No generó muchas ocasiones el Madrid en un primer acto que dominó sin discusión, pero sí una doble clarísima. Centró Isco, cabeceó Cabral sobre su propia portería, desvió Sergio milagrosamente al travesaño y el balón le cayó a Cristiano, cuyo toque con la zurda se estrelló en el poste. Más tarde, Sergio Ramos se elevó por primera vez para cabecear, tras un saque de esquina, pero su remate, muy forzado, fue a las manos del portero.

De forma paulatina, el Celta creció en ese primer tiempo en la misma medida que el Real Madrid se partió, seguramente por el cansancio de jugadores como Kovacic, Kroos e Isco. En los últimos diez minutos, el conjunto olívico llegó más a los dominios de Kiko Casilla que su enemigo antes. Mucho tuvo que ver la enorme dificultad de Casemiro en la salida de balón. Le regaló uno a Iago Aspas de esos que el delantero de Moaña no suele perdonar. Y después no estuvo expeditivo en una acción en la que Kiko Casilla abortó el disparo de Guidetti. De otro desajuste llegó el 1-0 al borde del descanso. Casilla evitó de nuevo el gol del sueco, pero en el rechazo Danilo marcó en propia meta. El mazazo moral que le faltaba al lateral brasileño, que hasta ese momento no había hecho mal partido pero que ya hizo un autogol en el Pizjuán.

Tras la pausa reparadora, el Celta pareció salir con las ideas más claras del vestuario. Corrigió algún desajuste Berizzo y en el primer cuarto de hora neutralizó al Real Madrid. La presión de Wass a Kroos dificultaba la salida clara de balón del Madrid. Pero cometieron los gallegos el error de hacer demasiadas faltas y de sobra se conocen sus dificultades para defender a balón parado, y las virtudes de su rival. A falta de media hora llegó el golazo de Cristiano, que la clavó por el lado del portero al viejo estilo del holandés Koeman. Quedaba un mundo y cada balón colgado por Kroos lo cabeceaba Ramos. Erró el sevillano una clarísima, dentro del área pequeña. Y minutos después fue Benzema el que no acertó en un disparo. En el tramo final, quizá demasiado tarde, Zidane recurrió a Lucas, a Morata y hasta Mariano. Marcó Wass, Lucas le dio todavía más emoción a una eliminatoria enorme y en Vigo resonó la 'Rianxeira'.