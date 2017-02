Pase con lo justo del Atlético

El Atlético de Madrid certificó su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras empatar a dos en Ipurua ante un Eibar que vendió cara la eliminatoria. Los de Diego Pablo Simeone se adelantaron en el marcador con un gol de Giménez al principio de la segunda mitad, pero pecaron de relajación, como ocurrió ante Las Palmas, y el Eibar remontó el choque con tantos de Sergi Enrich y Pedro León. Sin embargo, a falta de cinco minutos Juanfran cerró el marcador en un contragolpe y evitó la derrota.

EIBAR 2 ATLÉTICO 2 Eibar: Yoel, Capa, Dos Santos, Gálvez, Rubén Peña, Josué (Enrich, min. 73), Fran Rico (Dani García, min. 33), Sarriegui (Pedro León, min. 75), Rivera, Bebé y Nano. Atlético de Madrid: Moyá, Juanfran, Giménez, Savic, Lucas, Gabi, Saúl (Koke, min. 62), Gaitán (Vrsaljko, min. 74), Correa, Gameiro (Carrasco, min. 62) y Torres. Goles: 0-1, min. 47: Giménez. 1-1, min. 73: Enrich. 2-1, min. 80: Pedro León. 2-2, min. 85: Juanfran. Árbitro: Jaime Latre. Amarillas a Rico y Lucas. Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Ipurua.

El partido comenzó con un Atlético al ralentí. Simeone probó con un once mitad novedoso, mitad de garantías, y la apuesta de inicio pasó sin pena ni gloria. Sin Godín, Filipe Luis, Koke, Carrasco ni Griezmann por decisión técnica, el conjunto rojiblanco salió al estadio de Ipurua con la mente puesta en el partido de Liga o, quién sabe, en el cruce de semifinales de Copa tras el 3-0 del Calderón. El Eibar lo intentó en los primeros compases pero se topó contra un muro. Los de José Luis Mendilibar gozaron de varias ocasiones en el primer tercio del partido en las botas de Josué y Bebé, pero apenas lograron inquietar la portería de Moyá. Pasado ese primer tramo, el Atlético se hizo con el control del juego. Gabi y Saúl se juntaron para hacerse con los mandos del encuentro y el equipo logró desperezarse. Correa, Gameiro y Fernando Torres buscaron de forma permanente balones a la espalda de los centrales y llegaron las mejores ocasiones para los rojiblancos. Gameiro estuvo a punto de marcar el primero tras un gran pase del propio Correa, pero el descanso anestesió la reacción del Atlético.

Tras la reanudación el equipo de Simeone mantuvo el buen tono de los últimos instantes de la primera parte e inquietó en varias ocasiones la meta defendida por Yoel. En una de ellas Giménez cabeceó un saque de esquina botado por Gaitán para adelantar a los rojiblancos y matar definitivamente, si no lo estaba ya, la eliminatoria. Con los deberes hechos, el equipo del Cholo se permitió el lujo de dar un paso atrás y jugar en favor del reloj. El guante lo recogió el Eibar. Con la eliminatoria perdida, el conjunto de Mendilibar adelantó filas y propuso un intercambio de golpes.

Simeone probó dando entrada a Koke y a Carrasco para refrescar al equipo, pero los cambios no surtieron efecto y la insistencia del Eibar terminaría dando frutos en el minuto 73. Pedro León condujo hasta la frontal del área y soltó un latigazo al travesaño que Sergi Enrich terminó por transformar en el rechace con un remate complicado al primer toque. El ímpetu de los eibarreses no iba a cesar aquí y el propio Pedro León propiciaría la remontada con una volea con la zurda. El Atlético estaba grogui, pero volvió a salir del letargo y en una contra Juanfran firmó el definitivo 2-2, un resultado suficiente para sellar el pase de los rojiblancos a las semifinales pero que no deja contento a un siempre exigente Simeone.