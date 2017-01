Neymar adelanta al Barcelona

El Barça, que jugó su último partido el sábado a las 16:15 horas y que ha tenido domingo y lunes de descanso total, visita en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey a la Real Sociedad, que compitió el lunes por la noche en Málaga y que no pudo regresar a casa hasta 56 horas antes del choque copero. Esa injusticia del calendario, impuesto por las televisiones, marca la previa de un encuentro apasionante entre el actual campeón de la competición y el equipo que peor se le da a domicilio.

Luis Enrique y sus jugadores saben lo que es sentirse perjudicados por los caprichosos e interesados horarios, como en la Supercopa de España perdida en agosto de 2015 ante el Athletic, recién llegados de Tiflis tras ganar la Supercopa de Europa. El equipo de Ernesto Valverde aprovechó entonces aquella circunstancia para ganar 4-0 en la ida. Ahora le toca al conjunto azulgrana rentabilizar en el campo ese beneficio.

Sin embargo, Anoeta es un estadio maldito para el Barça, donde no ha ganado en sus últimas ocho visitas, habiendo ofrecido allí, además, la peor imagen de la temporada el pasado mes de noviembre ante una enorme Real Sociedad que mereció ganar, pero que se tuvo que conformar con un 1-1, con gol anulado de forma injusta a Juanmi incluido. Para colmo del enfado de la Real Sociedad por el calendario, el partido se juega en la víspera del Día de San Sebastián, cuando la mayoría de aficionados y socios del equipo donostiarra tienes compromisos gastronómicos, como marca la tradición. El club ha programado actividades de todo tipos en los prolegómenos en una especie de fiesta anticipada para atraer a la gente, con entradas asequibles para los estudiantes. pero el frío polar previsto a la hora del partido, por debajo de los cero grados, es una amenaza contra el ambiente ideal.

A los agravios de los calendarios, la Real Sociedad añade uno que quiere vengar. Los dos equipos se vieron las caras en las semifinales de la temporada 2013-14, con pase para el Barça tras el 2-0 del Camp Nou y el 1-1 de Anoeta. En la ida, el árbitro berciano José Luis González González no señaló un claro penalti de Mascherano a Vela que pudo cambiar la historia de aquella eliminatoria. Curiosamente, es el mismo colegiado asignado a este encuentro, también con un mal recuerdo para el equipo azulgrana, que se quejó de que permitió la dureza del Espanyol en el derbi liguero de Cornellà-El Prat de la pasada temporada.

La primera victoria, «más cerca»

Luis Enrique sólo tiene la baja del centrocampista Rafinha, que encadenaba dos partidos de titular, por una eloganción muscular. Y no ha convocado a Ter Stegen (la Copa la juega el holandés Cillessen con Masip de suplente), Aleix Vidal y Mathieu. Eusebio no podrá contar con el defensa Carlos Martínez y tiene varias dudas por distintos problemas físicos de Vela, Agirretxe, Zaldua, Elustondo, Mikel González y Marker Bergara.

Exjugador del Barça entre 1988 y 1995, exayudante de Rijkaard en el Camp Nou entre 2003 y 2008 y extécnico del filial azulgrana entre 2011 y 2015, lleva 16 años vinculado al club culé, con un gran rendimiento como futbolista y también en los banquillos. Sin embargo, nunca ha sonado para dirigir al primer equipo pese a que su filosofía y forma de entender el fútbol conecta totalmente. No ha negado en alguna ocasión que eso le ha molestado y en el partido de noviembre se ganó el respeto del barcelonismo con el partidazo de la Real, jugando con sus mismas armas al Barça, planteándole trampas tácticas y siendo muy superior. Es cierto que el equipo de Luis Enrique llega ahora en un mejor momento en todos los sentidos, pero seguro que Eusebio tiene preparado algo. «Aquel día ya dije que la Real Sociedad había sido muy superior y que el resultado fue injusto. No merecimos empatar, pero hemos trabajado algunas cosas y, como dice un amigo, la primera victoria en Anoeta sólo puede estar más cerca. No sé cuándo será, pero está más cerca», comentó Luis Enrique, mientras que Eusebio pidió «el mismo respeto para todos los equipos», respecto al conflicto del calendario, y afirmó: «Estamos muy ilusionados con pasar la eliminatoria».

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Rulli, Zaldúa, Elustondo, Iñigo Martínez, Yuri, Canales, Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto, Willian José y Oyarzabal.

Barça: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar.

Árbitro: González González (Castilla y León).

Estadio y horario: Anoeta. 21:15 h. (Gol).