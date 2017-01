Sampaoli: «En el primer tiempo nos vimos superados»

Jorge Sampaoli fue concluyente sobre las claves de la derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu por 3-0. "En el primer tiempo nos vimos superados, que hace tiempo que no lo veía", manifestó el técnico argentino, quien no consideró que lo sucedido sobre el césped se debiese a la falta de variantes ofensivas de los andaluces sino "con la superioridad del Real Madrid".

El entrenador de los hispalenses no quiso escudarse en la actuación de Mateu Lahoz. "Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar, yo normalmente no las analizo porque creo que unas veces te pueden favorecer y otras no", dijo en la rueda de prensa posterior al choque. "La diferencia en el marcador y en el partido la hizo el Madrid en el primer tiempo, donde fue superior", insistió.

Reconoció que la presión elevada de los blancos fue una de las motivaciones de la derrota sufrida por el Sevilla, aunque negó falta de previsión por su parte. "Sabíamos que podía pasar. Lo que me sorprendió fue que nosotros no la pudiésemos superar", explicó.

Sí reconoció que a sus jugadores les faltó intensidad. "Nuestra no decisión generó que haya una diferencia marcada en el desarrollo" del partido, manifestó. "Me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa", agregó.

No se mostró demasiado esperanzado sobre la posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria en el partido de vuelta, aunque sí indicó su deseo de "revertir" la imagen mostrada en el Bernabéu.