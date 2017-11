Clemente no entiende «montar un pollo en Oyón» tras tener «una retahíla de riojanos»

logroño. Las reacciones por la decisión del Athletic Club de Bilbao de romper su relación con el Centro de Tecnificación de Oyón que formaba a niños de Berceo y Comillas continúa cosechando reacciones. Otro de los nombres históricos del club vizcaíno, Javier Clemente, exjugador y exentrenador, además de exseleccionador nacional, dejó ayer claro en unas declaraciones a Onda Vasca que no comparte la decisión de la directiva presidida por Josu Urrutia.

«Ser un jugador vasco no significa haber nacido aquí», sentenció. «A mí me parece bien que jueguen chavales que vinieron de fuera con tres o cuatro años y que se han hecho futbolísticamente aquí. Ahora tenemos problemas con la Rioja Alavesa. Resulta que hemos tenido una retahíla de jugadores riojanos y ahora hemos montado un pollo en una academia de Oyón. El Athletic está quedando muy mal y es algo que no había hecho nunca antes», dijo el 'Rubio' de Baracaldo.

Se suma, así, a la larga lista de voces críticas que se han alzado contra una decisión que ha dejado en mal lugar a la directiva bilbaína y que, por el momento, parece que no va a ser corregida.

Además, también habló sobre la situación del delantero rinconero Fernando Llorente quien, para él, debería «estar en el Athletic». «Lo teníamos que haber vuelto a traer porque ahora está el pobre Aduriz y no puede jugar tres competiciones todo el año, porque tiene 36 años y se pega unas palizas increíbles. Tienen que estar previsto los sustitutos», indicó.