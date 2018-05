«En estos cinco, seis o siete años le he ahorrado a la Española unos 150.000 euros»

Visiblemente contento, reforzado por la presencia de Luis Rubiales, Jacinto Alonso ejerció ayer de maestro de ceremonias en la rueda de prensa que se celebró en la sede de la Federación Riojana de Fútbol. Jugaba en casa. Hubo tiempo para repasar los últimos meses en la Federación Riojana y la imputación en calidad de investigado de Alonso a raíz de la 'operación Soule'. La pregunta al presidente de la territorial es clara: ¿Es cierto que ha hecho negocios con los seguros en la Federación Española de Fútbol?

Alonso no eludió la respuesta. Fue de cara y explicó: «En primer lugar, Ángel María Villar ni firmó las pólizas ni las hizo. En segundo lugar, a mí el secretario general me dice que le pase un proyecto de dos seguros. Uno de Helvetia, que no mío, porque yo soy un mediador en exclusiva para Helvetia. Me dicen que les haga un presupuesto y yo lo hago. Ese presupuesto se lleva a la comisión económica, que aprueba el presupuesto».

Metido en harina y en más explicaciones, Jacinto Alonso fue más allá y aseguró que había ahorrado dinero a la Española: «Yo, en estos cinco, seis o siete años, yo no Helvetia, le he ahorrado a la Federación Española de Fútbol unos 150.000 euros. Helvetia hizo dos seguros, los cual los hizo un diez por cientos más baratos y multiplicó las garantías por cinco. Si eso es amiguismo, corrupción... lo quiero seguir haciendo. Porque todo el mundo quisiera decir 'hazme estos seguros más baratos y mejores'. Ya no me sirve eso del precio del mercado».

No se detuvo ahí la argumentación del presidente de la territorial riojana: «¿Tengo que renunciar a un millón de licencias que tiene la Federación Española? ¿Por qué? ¿Porqué soy dirigente del fútbol regional y nacional? Creo que no es justo», concluyó

Otra pregunta directa para Alonso: ¿Volvería a intermediar en seguros con la Federación Española de Fútbol? «Me están llamando más compañeros que antes. Y la respuesta es: 'ya veremos'», dijo. « Llevo en esta empresa desde el año 1982, es mi profesión, y no he tenido ningún problema. Es un bagaje importante, sobre todo en el tema de seguros», explicó.

Rubiales o Villar

Turno para que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, testigo de la explicación, se posicione: «La Federación va a tener un órgano para este tipo de cosas, y es una comisión de contratación. A mí me gustaría que se mirara también otras instituciones del fútbol en las que ha habido contrataciones, incluso de puestos de trabajo designados tras unas elecciones de una candidatura que ha perdido, y toda la candidatura ha acabado trabajando en una institución. A veces las cosas se les da más publicidad y se ha hecho daño a la gente. Habrá un órgano que nos diga si es legal o no».

Otro asunto que aclaró ayer Jacinto Alonso fue su decisión de apoyar a Luis Rubiales, cuando había hecho alarde público de su relación con Villar. «Yo con Ángel María Villar tengo una relación muy buena. Pero hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones. ¿Que no me gustó aquello? No me gustó. Pero... O quitamos al presidente que hay o seguimos con el fútbol parado», argumentó Alonso. «Yo aquel día -continúa- tomé una decisión. Y no era plato de buen gusto para mí hacer algo contra Ángel María Villar, que lo poquito que soy en el fútbol me lo ha dado él».

Más adelante, el federativo se explayó en la explicación del cambio del sentido de su voto. «Aquí había que tomar una decisión, no sé si acertada o no, pero había que tomarla. Cuando nos convoca el secretario de estado para el Deporte a todas las territoriales de España, nos dice que hay tres opciones: que dimita Villar (que no sucede), incapacitarlo (que no lo ven los servicios jurídicos) o una moción de censura. ¿Qué ocurrió? Prácticamente todos dijimos que lo mejor era que dimitiera. Y si no, una moción de censura. Y lo dijimos los 19 presidentes más el presidente interino. Y así fue. Al final, el Consejo Superior de Deportes recurrió su propia decisión y no se pudo presentar la moción de censura».

«No era plato de buen gusto hacer algo contra Villar, lo poquito que soy en el fútbol me lo ha dado él»

«Quiero aclarar un runrún que hay en la calle que dice que me voy a Madrid. Nada más lejos de la realidad»

Aprovechó Jacinto Alonso sus palabras en la rueda de prensa para aclarar tres puntos que consideró importantes. Asuntos relacionados con el día a día de la territorial Riojana y que le incumben a él personalmente. Se había extendido en la calle un rumor que situaba a Jacinto Alonso en Madrid, en la Española, dejando la Federación Riojana en manos del vicepresidente, su primo Jesús Manuel Alonso. «Quería aclarar un runrún que hay en la calle que dice que yo dejo la Federación Riojana, que me voy a Madrid... Nada más lejos de la realidad. Yo estoy en la Federación Riojana, estoy elegido por la Federación Riojana por el fútbol riojano y otra cosa es que, si el presidente lo tiene a bien, puede contar conmigo y con la Federación Riojana para lo que haga falta, sobre todo con su presidente y su junta directiva».

Desde que Jacinto Alonso resultara investigado (la antigua figura de imputado) en la operación Soule que propició la detención de Ángel María Villar y fue el germen del cambio en la Española, se ha comentado en varias ocasiones la posibilidad de que Alonso abandonara el cargo. Sin embargo, esa situación nunca ha sucedido.

Otro de los puntos que aclaró el presidente de la Riojana fue que el Calahorra representa a los clubes riojanos en la Asamblea de la Española porque lo decidió la junta directiva de la riojana por unanimidad. Lo mismo que el voto a Luis Rubiales, también aprobado por unanimidad.

Según explicó Jacinto Alonso, la Riojana consideró que cada cuatro años se cambie el club asambleista porque «es bueno que diferentes clubes riojanos puedan defender al fútbol riojano en el máximo organo de representación de la Española». «Además -prosiguió Alonso- esto se consensuó con el representante de la Unión Deportiva Logroñés y, sobre todo, se consensuó por la junta directiva de la riojana».

Alonso explicó que antes eran el Alfaro y la UD Logroñés los clubes que representaban a la territorial riojana. Pero después de hablar con ellos, entendieron la situación, la decisión se llevó a la junta directiva de la territorial y «se aprobó por unanimidad».

«Sólo se presentó el Club Deportivo Calahorra. No se presentó el Varea, ni el Calasancio, ni el Villegas, ni el Comillas, ni el Arnedo, ni el Náxara, ni el Pradejón... alguno me dejaré. El Club Deportivo Calahorra, a través de Tomás Lorente nos dijo que si tenía ocasión le gustaría representar a La Rioja y fue refrendado por el resto de compañeros por unanimidad», relató con claridad Jacinto Alonso.

Igual que Jacinto Alonso, el Calahorra y Ana Sáenz de Pipaón (los tres asambleístas riojanos) dieron su apoyo a la candidatura de Luis Rubiales.