Calma y tranquilidad en la Federación Riojana tras el tsunami Villar «No nos han pedido nada. Estamos tranquilos aunque somos cautelosos», afirma Jacinto Alonso ELOY MADORRÁN Jueves, 20 julio 2017, 00:48

logroño. Calma y tranquilidad. Ese es el mensaje que se transmite desde la Federación Riojana de Fútbol. El tsunami Villar no sólo ha colapsado el pulso vital de la Real Federación Española de Fútbol (FEF) sino que ha salpicado a diferentes federaciones territoriales. Una especie de sorteo macabro en el que nadie quiere resultar afortunado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirige la rifa. Cuatro territoriales han recibido la visita de la UCO: la valenciana, la andaluza, la melillense y la balear. En todas ellas se reclamó documentación sobre contratos y adjudicaciones a empresas de la trama bajo sospecha.

«En La Rioja no hemos tenido problemas ni nos han pedido nada. Estamos tranquilos aunque somos cautelosos», reconocía ayer el presidente de la territorial riojana, Jacinto Alonso. «Sé que en otras federaciones se ha presentado la Guardia Civil y ha solicitado una documentación específica. Pero en La Rioja no nos han pedido nada», ratificaba el secretario de la Riojana, Pedro Fernández. La situación es de tranquilidad aunque estamos hablando de una investigación que continúa abierta.

Jacinto Alonso, amigo confeso de Ángel María Villar, prefiere medir sus palabras hasta que se realice la declaración del presidente ante el juez, prevista para hoy. «Respeto a la justicia. Habrá que esperar qué pasa tras su declaración ante el juez. Lo que está claro es que esto no es bueno para nadie. La imagen que se está dando no es buena. Tengo claro que el que lo haga, lo pague. Aunque en este caso creo que no es así, o por lo menos quiero creerlo, porque es mi amigo», reconocía Alonso.

Lo cierto es que el fútbol español vive días de zozobra tras la detención del presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, su hijo Gorka, y otros dos directivos involucrados en la red, el vicepresidente de la Federación Española y presidente de la tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación territorial, Ramón Hernández Baussou. «Cualquier trámite con la Española está ahora paralizado», explicaba Pedro Fernández. El secretario de la Riojana mostraba su preocupación por la aprobación de los grupos de Segunda División B (categoría en la que milita la UD Logroñés) y el sorteo del calendario. «Parece que el martes o el miércoles de la semana que viene puede realizarse», apostillaba al respecto Jacinto Alonso.