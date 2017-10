JUVENIL NACIONAL El Berceo remonta para mantener el liderato Los verdes derrotan al EDF Logroño, continúan al mando de la tabla y abren hueco con sus rivales por el ascenso SERGIO MARTÍNEZ Martes, 10 octubre 2017, 00:39

logroño. Solamente se han disputado cuatro jornada de Liga Nacional Juvenil pero el Berceo ya empieza a destacarse en lo más alto de la tabla. Los verdes llegaban el sábado como el único equipo que había firmado el pleno de puntos pero si querían mantener la racha debían superar al EDF Logroño, su perseguidor. Tuvo que remontar el Berceo en el segundo tiempo, pero finalmente lograron vencer para seguir una semana más en lo más alto y distanciarse de sus rivales.

El EDF Logroño tuvo oportunidades de sorprender y al descanso, un tanto de Unai le daba una ventaja en el marcador prometedora. Sin embargo, el Berceo no tardó demasiado en responder y a los cuatro minutos del segundo tiempo Raúl resolvió por encima del portero visitante. El empate duraría poco, ya que Óscar Martín por partida doble llevaría al Berceo al 3-1 definitivo en dos remates y con tiempo aún por delante. Lo intentó el EDF Logroño en los compases finales pero sus ocasiones no eran claras y acabó cediendo ante un Berceo que no baja el ritmo.