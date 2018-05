CANTERA Berceo y Comillas terminan su relación con el Athletic Edu García León, en Oyón, con los chavales vestidos con la zamarra del Athletic. :: l.r. Los bilbaínos pagarán sólo uno de los tres años firmados con las entidades riojanas, que esperan ahora vincularse a otros clubes VÍCTOR SOTO Logroño Miércoles, 9 mayo 2018, 23:22

La turbulenta relación de Berceo y Comillas con el Athletic de Bilbao, a través de la Oyonesa, ya tiene punto y final. Los dos clubes riojanos y el rojiblanco han decidido rescindir el acuerdo que vinculaba a las distintas entidades y que el pasado año provocó un gran malestar cuando los vizcaínos anunciaron que no contarían con los jóvenes futbolistas riojanos para su cantera al no entrar en la 'filosofía' de los bilbaínos.

La decisión afectaba a casi el 90% de los chavales que se entrenaban en ese centro de tecnificación y que ya habían jugado torneos y partidos con el escudo de los de San Mamés.

A finales de febrero se produjo una reunión en Ibaigane, con el director general del Athletic, entre otros, en la que se llegó al acuerdo definitivo y que permitirá a Berceo y Comillas, a partir del 30 de junio, buscar otros horizontes. Quedaba pendiente una cuestión económica, ya que el convenio firmado tenía una duración de tres años. A pesar de que los clubes riojanos, en principio, reclamaban la integridad de los pagos (30.000 euros, 10.000 por cada temporada, según datos que no han querido confirmar ni Berceo ni Comillas pero sí en Bilbao), finalmente han accedido a cobrar los 10.000 pendientes por este curso. «El Athletic estaba dispuesto a cumplir el convenio en su totalidad, pero sólo limitado a los jugadores que cumplían con su 'filosofía'», explica Esteban Rubio, presidente del Berceo. «Eso nos creaba un incendio en el club porque chavales que no iban a ser fichables por el Athletic tampoco iban a poder entrenarse con la Real o con cualquier otro equipo», añade. Así, se podía dar el caso de que un padre rompiese su vínculo con la entidad para fichar con otra que ofreciese a los canteranos un futuro de Primera.

«Si seguíamos, de 300 chavales sólo 18 podrían llegar al Athletic. No tiene sentido un centro de tecnificación así. Queremos cerrar el tema aunque el Athletic hubiese continuado con la relación», analiza Miguel Ángel Caro, del Comillas. «De alguna manera había que resolver la situación y creo que el camino que hemos tomado es el correcto. Lo siento por los niños», prosigue Rubio.

Con ese acuerdo se cierra unos meses convulsos que han puesto en entredicho las entretelas del Athletic y su cacareada idiosincrasia. Porque el paraguas rojiblanco estaba destinado a acercar a chavales riojanos a la entidad bilbaína. «El centro empezó con la idea de captar a niños de La Rioja y de Logroño», analiza Rubio. Fue, tiempo después, cuando los de Ibaigane consideraron que se había «desnaturalizado» el papel de la escuela, algo que generó una agria polémica ya que muchos jugadores riojanos han militado en el Athletic a lo largo de la historia.

Nuevos retos

Cuando se cierre formalmente el acuerdo, Comillas y Berceo podrán buscar nuevos retos. A la entidad azul ya han llamado tres clubes potentes, entre ellos Real Sociedad u Osasuna, pero hasta dentro de dos semanas no se tomará una decisión. Mientras, el Berceo aún no cuenta con 'novias'. «Nosotros escuchamos a todo el mundo, pero seguro que no vamos a alcanzar acuerdos como el que teníamos con el Athletic», resume el presidente del Berceo.