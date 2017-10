La bandera de la discordia Arturo, Roberto y Miguel posan con la bandera de La Rioja en Mestalla, antes de entrar al campo. :: l.r. El Valencia impide que tres amigos riojanos accedan a Mestalla con una bandera de La Rioja para ver el partido contra el Athletic M.G. LOGROÑO. Martes, 10 octubre 2017, 00:40

Entre Autol y Valencia distan 435 kilómetros, por la vía más corta. 435 de ida y 435 de vuelta. Tres amigos, Miguel, Roberto y Arturo protagonizaron su particular aventura el pasado domingo, cuando decidieron subirse al coche y viajar hasta la capital del Turia para presenciar en directo el partido entre Valencia y Athletic.

La historia la avanzaba ayer el periódico valenciano Superdeporte. Los tres vieron cómo no les permitían acceder al campo con la bandera de La Rioja, aunque al menos pudieron presenciar el partido; menos suerte tuvieron los aficionados culés que se desplazaron hasta el Camp Nou.

Miguel, Roberto y Arturo. Esos son sus nombres. Los dos primeros son de Autol; el tercero, del Athletic y de Quel. «Con Arturo he ido varias veces a Bilbao. También hemos estado en Mendizorroza, pero era la primera vez que los dos pisaban Mestalla. Yo había ido en anteriores ocasiones, porque mi hermana estudió en Valencia y desde que era pequeño soy del Valencia. El Logroñés ya no estaba en Primera y me tocó la época en la que el Valencia ganó algún título liguero y además jugaba la Liga de Campeones», indica Miguel, que acudió al partido con la segunda equipación ché.

Los tres se presentan en las puertas de Mestalla. Miguel y Roberto, con las camisetas del Valencia; Arturo, con la camiseta negra del Athletic. Compraron las entradas y llegaron a las puertas del estadio. «Un guardia de seguridad me preguntó por la bandera y de qué era, de dónde. Le contesté que es la bandera de La Rioja. Y el nos preguntó entonces por el motivo, por qué íbamos con una bandera riojana al fútbol. Y le respondimos que somos de La Rioja», relata Miguel.

Las respuestas derivan en una consulta. El guardia llama a otro miembro de la seguridad del Valencia. «Nos hace las mismas preguntas sobre la bandera y le damos las mismas respuestas. Y llaman a una tercera persona, le explican lo que ocurre y ésta nos comunica que no podemos entrar al campo con la bandera de La Rioja», indica.

«No nos dieron una explicación de por qué no podíamos entrar con la bandera. La dejamos y la recogimos al acabar el encuentro. La pena es que habíamos comprado entradas enfrente de las cámaras de televisión, en primera fila, para que nos pudieran ver bien desde casa», apunta Miguel. Y con su bandera regresaron a Quel y Autol.

El contratiempo no ha minado el ánimo a ninguno de los tres. Repetirán en otros campos de fútbol, con la bandera riojana como cuarto integrante. «Donde vas encuentras una bandera de La Rioja. Nosotros volveremos a ir y la llevaremos», concluye Miguel. Por supuesto, volverán a Valencia y, seguramente entrarán con ella al campo. Ya no será 1 de octubre.