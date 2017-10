ANIVERSARIO El Balsamaiso no se jubila Alineación, una de las primeras, del Balsamaiso en el año 1952, cuando se llamana Riera Marsá. :: pb El club logroñés festeja sus 65 años de vida con nueva sede e intentando recuperar su viejo esplendor M.G. LOGROÑO. Viernes, 6 octubre 2017, 22:42

Manuel Gil, Fernando Izquierdo, José María Clavijo, Julio Palacios, Cesáreo Díez, Vicente Prego, Juanito Martín, José Zárate, Vicente San Miguel, Faustino Tricando y Marino Fernández. Este es el once, el primero en su historia, que presentó la Peña Balsamaiso el 16 de noviembre de 1952 en el campo de Las Chiribitas. Se midió al Tardío y perdió 4-1.

Así comienza la historia del Balsamaiso, que este sábado festeja sus 65 años de vida. Nada de jubilación. Lo hace con la inauguración de su nueva sede, en la calle Santa Isabel, a escasos cincuenta metros de la iglesia de Santa Teresita, donde vio la luz. De hecho, se fundó en la cuarta planta de la casa parroquial de la iglesia, aunque muy pronto emigró a la actual calle de María Teresa Gil de Gárate para no perturbar la calma del clero.

El Balsamaiso es un histórico del fútbol logroñés y riojano que no pasa por sus mejores años. Su vida esta ligada a la complejidad económica. Desde aquel 21 de septiembre de 1952, día de San Mateo, en el que José Luis Escalona firmó la primera acta del club, éste ha vivido en diferentes categorías y escenarios. Desde el desaparecido campo de Las Chiribitas a los actuales de Pradoviejo, aunque también conocido el embarrado Pradoviejo, aquel al que nadie quería ir y que compartía con el Valvanera.

Ambos clubes han convivido durante muchos años. El Balsamaiso se ubicó en las calles aledañas a Santa Teresita. El club debe su nombre a una balsa, propiedad de Maiso, que existía a mediados del pasado siglo en esa zona sin urbanizar y que no estaba construida. El señor Maiso dejaba a los niños jugar a fútbol en su propiedad. Ahora bien, el primer año de su vida no se llamó Balsamaiso, sino Riera Marsá. Y es que el club blanco fue pionero en el patrocinio. Necesitaba dinero para competir y la fábrica catalana de pastas Riera Marsá se encargó del patrocinio a cambio de 3.475 pesetas que se dedicaron a comprar once equipaciones de jugador, con botas y espinilleras incluidas, y una de portero, con rodilleras y guantes. Sin embargo, Riera Marsá no pagó la tercera de las letras en las que se dividía el patrocinio y el club cerró el ejercicio con 2.557 pesetas de déficit, que sus aficionados se encargaron de sufragar. Vista aquella experiencia, poco ha cambiado el fútbol en este más de medio siglo. Al menos, en sus bases económicas. Luego se sumarían otras firmas como Helio, Sabeco, Almacenes Apolo, Savin, Osaba, Limpiezas La Unión, Toyas, Marqués del Puerto

El Balsamaiso ha vivido con humildad el paso de los años. Temporadas mejores y temporadas peores. Se recupera de un mal momento, pero no olvida que fue un club capaz de formar equipos como el de categoría juvenil que ganó el torneo de la Federación Guipuzcoana en 1957, competición que agrupaba a las provincias del norte de España. Venció en la final, jugada en Anoeta, al Real Unión por 2-0.

Este Balsamaiso que han dirigido once presidentes en su historia también fue el primer club en dar a La Rioja el primer futbolista internacional con España: Roberto Torre, Rober, que ficharía por el Real Madrid. Y por supuesto, de sus categorías salieron varios jugadores que más tarde militaron en el Logroñés. Como Fausti, Chucho, Achuri, el menciado Rober, Olalde, Eraso, Sarabia, Hugo Porres, Eloy Hervías o Yustes. Y muchos más. Ahora ha decidido prescindir de su equipo Sénior y centrarse en el trabajo de cantera.