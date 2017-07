FRANCIA Un arnedano en la corte de Mónaco El meta Álvaro Fernández, durante su debut en Primera División ante el Villarreal en septiembre. :: d.n. El conjunto semifinalista de la Champions en el que milita Mbappé ficha al meta riojano Álvaro Fernández, ex de Osasuna, para las próximas tres temporadas V. S. LOGROÑO. Martes, 18 julio 2017, 23:35

Uno de los jóvenes valores más prometedores de la cantera riojana ya conoce su futuro. El Mónaco, vigente campeón de la liga francesa y semifinalista en la pasada Liga de Campeones, ha fichado al guardameta Álvaro Fernández hasta junio del 2020. Se trata de un salto de calidad estratosférico para un futbolista que pasó del club de su localidad al Osasuna y que se ha convertido en un fijo en categorías inferiores de la selección española como la sub-18 y la sub-19.

El conjunto monegasco hacía ayer oficial la contratación con un escueto comunicado. «Estoy muy contento de firmar con el AS Mónaco, un club que demostró la pasada campaña su ambición deportiva y que se apoya en jugadores jóvenes», explicaba Fernández en la nota oficial. «En el Mónaco existen todas las estructuras y el saber hacer para crecer. Voy a dar el máximo para progresar», incidía.

El arnedano, de 19 años, llega así al conjunto dirigido por Leonardo Jardim, el entrenador luso-venezolano que ha hecho grande a un equipo con una pléyade de estrellas. Tal vez la figura más fulgurante sea Mbappé, cuyo futuro está por escribirse este verano, aunque tampoco se puede olvidar el papel destacado de hombres como Moutinho, Bakayoko, Adama Traoré, Carrillo o Radamel Falcao, entre otros.

La portería monegasca será un espacio muy deseado. Además de mantener al meta titular de la pasada campaña, Subasic, este verano el conjunto ha sumado al veterano Benaglio y cuenta con otros dos jóvenes cancerberos: Seydou Sy y Badiashile. Álvaro Fernández tendrá que pelear con todos ellos para hacerse un hueco en el equipo.

Pero antes tendrá que solventar diversos aspectos legales, ya que el Osasuna no se resigna a perderle. El club navarro, durante este verano, ha intentado prorrogar de manera unilateral el contrato del arnedano, como realiza con otros canteranos. Sin embargo, la redacción del contrato del guardameta era diferente y permitía al riojano no alargar su vinculación contractual. Una vez advertido de esta decisión, el club ha mantenido que Álvaro Fernández es miembro de pleno derecho de su plantilla, por lo que convocó el pasado lunes al portero al primer entrenamiento de la plantilla. Y éste no se presentó, ya que considera, siguiendo a rajatabla su contrato, que es un jugador libre. El Osasuna ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el futbolista que está llamado a incorporarse a la pretemporada monegasca.