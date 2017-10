25 minutos para ser atendido por la ambulancia en Pradoviejo 00:49 Denuncian que es el segundo fin de semana que no hay ambulancia en las instalaciones de Pradoviejo LA RIOJA Sábado, 28 octubre 2017, 14:38

Esta mañana, en el partido entre el Comillas y el Valvanera cadete, que se disputaba en el campo 6 de las instalaciones deportivas de Pradoviejo, un jugador del Valvanera se ha lesionado en el brazo, posiblemente una fractura. Dos ambulancias le han atendido allí mismo en primeros auxilios durante un buen rato y, posteriormente, le han trasladado a un centro hospitalario, donde va a ser operado de fractura de radio y cúbito. La cuestión es que han tardado 25 minutos en llegar al campo. Y es que ya son dos los fines de semana que no hay ambulancia en Pradoviejo, informa José Martínez Glera.

Los asistentes no dan crédito, ya que "no es lógico que en unas instalaciones en las que hay ocho campos de fútbol 8 no haya una ambulancia de manera permanente", lo que si sucede de lunes a viernes. Y este ya es el segundo fin de semana que, según informan los espectadores habituales, no hay ambulancia.

"Es muy habitual que los jugadores se golpeen la cabeza o puedan sufrir algún tipo de accidente tan grave como éste, que requiera una evacuación inmediata a un hospital, por lo que los responsables deberían tomar nota del asunto", comentan entre el público.