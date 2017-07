Álvaro Fernández prefiere al Mónaco El exportero rojillo, Álvaro Fernández, decidió no renovar con Osasuna y fichar por el Mónaco pese a que el equipo navarro contaba con él, lo que ha generado enfrentamiento entre las partes LA RIOJA Jueves, 13 julio 2017, 10:55

La decisión del guardameta arnedano Álvaro Fernández, de 19 años, de no continuar en el Osasuna y fichar por el Mónaco ha generado una respuesta del equipo navarro que el jugador no esperaba, según publica Diario de Navarra en una entrevista al portero riojano.

Su salida ha generado un enfrentamiento que no esperaba. Álvaro Fernández decidió no renovar con Osasuna, lo que provocó la discrepancia, ya que el club no está dispuesto a dejarle marchar, pero aún así el guardameta ha fichado por el Mónaco.

Como informaba Diario LA RIOJA días atrás, hasta ahora, el meta había jugado en el filial de Segunda B, pero el equipo de Pamplona contaba este año con él, por lo que le ofreció prorrogar su vinculación apelando a una claúsula del contrato. Sin embargo, en el contrato del arnedano esa cláusula estaba redactada de otra manera, que permite a Álvaro Fernández desvincularse del club navarro.

El internacional sub 19 con España, nacido en Arnedo (La Rioja), jugaba como tercer portero y debutó en Primera División el pasado septiembre por una lesión de su compañero Mario Fernández, según informaba Efe.

"Estoy muy contento de fichar con el AS Mónaco, un club que la pasada temporada demostró toda su ambición deportiva y que se apoya en jóvenes jugadores", destacaba. Fernández añadió que su nuevo equipo cuenta con "todas las estructuras y el saber hacer" para permitirle evolucionar, y avanzó que dará "lo máximo" de sí mismo para hacerlo.