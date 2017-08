Alonso dimite como miembro de la junta directiva de la Española Declaración. Jacinto Alonso entra en la Audiencia Nacional a declarar. :: iñaki martinez El Consejo Superior de Deportes insta al TAD a expedientar al todavía presidente de la Riojana E. MADORRÁN/COLPISA LOGROÑO/MADRID. Sábado, 26 agosto 2017, 08:31

La continuidad de Jacinto Alonso al frente del fútbol riojano se complica a medida que avanza la investigación en la 'Operación Soule' que ha sacudido los cimientos de la Federación Española de Fútbol (FEF).

En la mañana de ayer, el Consejo Superior de Deportes (CSD), después de estudiar el informe solicitado a la Abogacía General del Estado, trasladó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la solicitud para la apertura de expediente disciplinario a Jacinto Andrés Alonso Marañón, presidente de la Federación Riojana y miembro de la junta directiva de la FEF. En el escrito del CSD se incluía la misma petición para los otros cuatro presidentes de territoriales que tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional como investigados, al igual que Alonso: Vicente Muñoz Castelló (Valencia), Antonio García Gaona (Ceuta), Diego Martínez Gómez (Melilla) y José Miguel Monje Carrillo (Murcia).

Pero el día no había terminado. Ya por la tarde, nada menos que 14 de los 19 presidentes de las territoriales, salvo los de Galicia, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, País Vasco y el presidente Juan Luis Larrea, presentaron su dimisión como miembros de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol, según una información que recogía El País. Inicialmente sólo habían dimitido los cinco dirigentes regionales imputados en el marco de la 'Operación Soule', que tenían preparada su renuncia desde el jueves, en un formaba parte de una maniobra para no ser suspendidos cautelarmente por el CSD, tal y como ocurrió en los casos de Ángel María Villar y Juan Padrón. Con este movimiento, dejaban de formar parte de la junta directiva, pero no de la asamblea. Diario LA RIOJA intentó ponerse en contacto durante el día de ayer con Jacinto Alonso para conocer sus impresiones, pero no atendió a las llamadas telefónicas.

Los 14 presidentes dimitidos emitieron anoche una nota en la que confirmaban este hecho. Además, informaban de que remitieron «una carta solicitando la dimisión a D. Ángel María Villar como Presidente electo de la RFEF, al igual que se requiere al Presidente en funciones, D. Juan Luis Larrea, la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria en la cual se tendrían que discutir dos puntos concretos, el cese de D. Ángel María Villar como Presidente electo de la RFEF y como consecuencia la convocatoria de elecciones a Presidente. En caso de no producirse dicha convocatoria por parte del Presidente en funciones, instaremos a los Asambleístas de la RFEF a solicitar la misma tal y como viene previsto en los Estatutos federativos al objeto de tratar exclusivamente los mismos puntos anterior reseñados con la solicitud de al menos el 20% de los Asambleístas de la RFEF».

Reunión el martes en Madrid

Con este panorama de caos, el CSD ya había convocado a los 19 presidentes de territoriales a una reunión el próximo martes que se mantiene. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, tutelará la hoja de ruta a seguir, ya sea con Villar dimitido o no, porque entiende que la situación es insostenible.

La 'Operación Soule,' instruida por el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga el presunto mal uso y apropiación indebida de fondos de la FEF por parte de miembros de dicho organismo y provocó la detención del expresidente Ángel María Villar, de su hijo Gorka y del exvicepresidente Juan Padrón.

En las diligencias de la Audiencia Nacional se aseguraba que existen otro hechos delictivos que «tendrán relación con diversas federaciones de fútbol (Interinsular de Las Palmas, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla, Madrid, Riojana) y Mupresfe (en diversas delegaciones)».