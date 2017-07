Alonso asegura no «tener ni idea» de por qué aparece en el auto del juez Pedraz 00:16 Declaración. Jacinto Alonso, a las puertas de la Audiencia Nacional, ayer por la tarde en Madrid. / Newsphotopress El presidente de la Federación Riojana de Fútbol declara en la Audiencia Nacional y evita hablar a la salida de su cita judicial J.L. GARCÍA ÍÑIGUEZ MADRID Sábado, 29 julio 2017, 19:21

Veinte minutos le bastaron este viernes al juez Santiago Pedraz para tomar declaración al presidente de la Federación Riojana. Jacinto Alonso contestó en la Audiencia Nacional a preguntas muy concretas del magistrado sobre su presunta implicación en la operación 'Soule', aunque él insiste en negar que no sabe por qué le han citado a declarar. «Vamos a seguir colaborando, como dijimos desde el principio, y solo espero que se esclarezca todo y esto acabe cuanto antes», dijo Alonso a la salida de su cita como investigado ante el juez.

Alonso, que se llegó a plantear no declarar hasta que no se levante el secreto de sumario, llegó a las cuatro de la tarde a la sede de la Audiencia y salió apenas veinte minutos después. Incómodo ante las cámaras de televisión, se fue a un bar cercano junto al presidente de la Federación Melillense de Fútbol y sus respectivos abogados. Pero el presidente de la Riojana todavía no había declarado: el juez Pedraz iba con retraso en los interrogatorios. Alonso tendría que volver más tarde.

Lo hizo en torno a las cinco, cuando repitió el paseíllo hasta la Audiencia Nacional, una estampa habitual en los telediarios de esta España de los últimos años. Mientras Jacinto Alonso declaraba, salieron de sus respectivas vistas el presidente de la Federación Melillense, Diego Martínez, y el expresidente de la Federación de Madrid y presidente del comité nacional de fútbol femenino, Vicente Temprado, también salpicados por el caso 'Soule'.

El juez Pedraz cita dos veces a la Federación Riojana en el auto de esta causa que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol y que ha llevado a prisión a su presidente, Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico, Juan Padrón. En uno de los pasajes, hace referencia a una llamada de Gorka a un miembro del comité de entrenadores de la Federación: «Gorka le dice que Juan Padrón se está moviendo con gente como Antonio Gaona, Diego, el de Melilla, y Jacinto (se refiere al presidente de la Federación Riojana de Fútbol) para seguir haciendo lo que estaba haciendo, y que como siga haciendo eso va a acabar preso, y que está «hasta las pelotas» de Padrón, ya que es un «tío» que manda y luego firman otros y se «come el marrón» su padre». En la otra referencia, la Federación Riojana aparece incluida junto a otras territoriales que habrían tenido relación con Villar y Padrón.

El juez, «no ha requerido documentación»

Según el presidente de la Federación Riojana, el juez de momento no ha requerido documentación. Se mantiene, de momento, su condición de investigado, la renombrada figura del imputado, y no tiene constancia de que vaya a tener que volver a declarar. Pedraz va a continuar en los próximos días con los interrogatorios tanto a investigados como a testigos. Este viernes, uno de los que más tiempo pasó en la Audiencia Nacional fue el exsecretario general de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, al que Villar destituyó y despidió en octubre de 2016. Pérez presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que aportaba datos sobre la adjudicación de contratos televisivos a empresas relacionadas con personas que «mantienen relaciones de amistad» con Villar y Padrón.

Jacinto Alonso, después de declarar, se encontró muy cerca de la Audiencia Nacional con personas de su entorno. Pero primero contestó, aunque brevemente a las preguntas de la prensa. ¿Su relación con la Federación Española?, le preguntaron. «Buena, como con todas», contestó. «No tengo ni idea de por qué aparezco en el auto del juez», dijo, antes de pedir por favor que dejaran de hacerle preguntas.