Los agentes investigaron la instalación de césped artificial de Calahorra

En el sumario del 'caso Soule' se multiplican los requerimientos a diversas instituciones, particulares o empresas para esclarecer diversos aspectos de las relaciones de clientela y supuesto corporativismo existente en el seno de la Federación Española de Fútbol, marcas comerciales y territoriales.

En una de esas solicitudes se pide a Italgreen, una empresa especializada en campos de hierba artificial que entregue «la documentación relativa al expediente de la obra del campo de fútbol de Calahorra». Se trataría de discernir por qué esa firma abonó a Tritón Sport 10.890 euros. El sumario explica que «entre la información aportada por el Consejo Superior de Deportes de las obras realizadas por la RFEF financiadas con el 1% de la recaudación de las quinielas, se encuentra una nota de prensa en la que se menciona que la RFEF no pagará el campo de fútbol de Calahorra y exponen que el motivo de no pagarlo es la no adjudicación de la obra a la mercantil Italgreen Ibérica». Los investigadores de la UCO desconocen «el motivo de esas trasferencias recibidas por Tritón Sport».

En el caso de Calahorra, Italgreen fue valorado por la mesa de la contratación como el undécimo de los doce proyectos presentados. Y sí hubo abono por el ente federativo: la Riojana pagó 98.000 euros para la construcción del campo de césped artificial en las pistas de atletismo.