Los acusados de lesiones por la pelea en La Ribera se acusan entre sí

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril en el campo de La Ribera de Logroño, tras un partido de juveniles disputado entre el Club Deportivo Valle del Ebro y la Sociedad Deportiva Logroñés, en el que varios padres se pelearon LA RIOJA Jueves, 18 enero 2018, 15:25

Cuatro acusados de un delito leve de lesiones, en una pelea tras un partido de fútbol en Logroño, se han culpado hoy entre sí de hacer iniciado la trifulca, y un quinto procesado ha asegurado que todo comenzó porque la única mujer implicada le amenazó e insultó por un lance del juego, ha recogido EFE.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño ha celebrado hoy la vista oral por unos hechos ocurridos el pasado mes de abril en el campo de La Ribera de Logroño, tras un partido de juveniles entre el Club Deportivo Valle del Ebro y la Sociedad Deportiva Logroñés, en el que varios padres se pelearon.

Los acusados son la madre de un jugador de la SDL y su pareja; el padre de un futbolista del Valle del Ebro y un conocido de este jugador, quien, a su vez, también se ha personado como denunciante por lesiones contra los dos primeros procesados.

El fiscal, quien en su informe de conclusiones ha considerado que los cuatro acusados "participaron de alguna manera" en la pelea y que hubo lesiones "recíprocas", ha pedido para ellos el pago de multas de hasta 150 euros e indemnizaciones por los daños.

En el juicio, la mujer ha declarado que, tras el partido, fue a quejarse a un jugador de que se había comportado de forma "hostil" con su hijo en un lance del juego y le preguntó si a él le gustaría que le hicieran lo mismo, pero en ningún momento le amenazó.

Entonces llegó el padre del chico, quien le agredió, por lo que intervino la pareja de la mujer, después todo se descontroló, según la versión de esta, y el otro hombre le propinó un puñetazo.

Su pareja entonces, que ya no lo es, ha confirmado estos hechos, mientras que el joven increpado -quien ni siquiera era el jugador con el que ocurrió la jugada- ha asegurado que la mujer le increpó, le insultó y dijo que le iba a "pisar la cabeza".

En ese momento, según ha relatado este chico, su padre la agarró del brazo, llegó la pareja de ella y entre ambos le propinaron 40 patadas al padre y, después, este le dio un tortazo a la mujer, quien le devolvió el golpe.

"No estoy orgulloso de lo que pasó, no vengo a justificarme", ha asegurado el jugador, quien ha dicho que se sintió "amenazado"; mientras que su padre ha relatado que pidió "respeto" a la mujer, su novio le tiró al suelo y ambos le patearon, por lo que en la pelea posterior le dio un bofetón a la mujer, de lo que no se enorgullece.

El jugador del Valle del Ebro ha anunciado que denunciará por "daños y perjuicios" a dos de los implicados en la pela después de "haber estado dos meses saliendo en la tele todos los días" por las imágenes difundidas de este suceso.