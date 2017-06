Raiola: «El Milan amenazó a Donnarumma con truncarle la carrera»

El agente del portero Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, aseguró que el Milan amenazó a su cliente con "truncarle la carrera" para forzar su renovación de contrato y subrayó que eso provocó la ruptura entre las dos partes.

"Fue la actitud de los directivos durante las negociaciones. El Milan amenazó a Donnarumma con truncarle la carrera si no renovaba", dijo Raiola a última hora del domingo en un encuentro con algunos medios italianos en el Principado de Mónaco.

"No creo que esta sea la mejor política si un club quiere que un jugador renueve", agregó el agente, que rechazó el jueves una propuesta para prolongar el contrato de Donnarumma, que vencerá el próximo junio.

El portero, que se encuentra en Polonia para disputar el Europeo sub'21, es uno de los jóvenes de mayor potencial del fútbol mundial y es pretendido por muchos grandes clubes, entre ellos también el Real Madrid, según algunos medios. Sin embargo, Raiola rechazó que haya en curso ninguna negociación.

"Aún no he hablado con ningún club por Donnarumma, no tenemos ningún acuerdo y no empezaremos en breve a buscar un nuevo equipo para él. Si el Milan me llama, tengo la obligación de escuchar porque ellos son los dueños de la ficha de Donnarumma", explicó.

"Creo que no es la mejor solución, pero no excluyo nada. Deberían cambiar su actitud", añadió.

La noticia de la ruptura entre el arquero y el Milan generó polémica entre los aficionados del club, que hasta le contestaron el domingo en el Europeo Sub'21 con el lanzamiento de billetes de dinero falsos durante el partido Dinamarca-Italia, en el que exhibieron una pancarta en la que apodaban al guardameta "Dollarumma".

"Me tomo al cien por cien las responsabilidades de esta ruptura, pero hoy también Gigio (Donnarumma) es consciente de que es la mejor decisión. Sobre todo por la actitud de los directivos con él", defendió.

Raiola fue tajante en sus declaraciones sobre los directivos del Milan y, en particular, sobre el director deportivo Massimiliano Mirabelli.

"Con Mirabelli no hay armonía, somos completamente distintos. No me gusta su actitud como directivo, no lo entiendo y sobre todo no puedo permitírselo", reflexionó.

El Milan propuso el jueves a Donnarumma una renovación de contrato por cinco años a cambio de unos cuatro millones de euros por temporada, pero el futbolista y su agente la rechazaron.

En caso de ruptura definitiva, el portero podrá negociar con cualquier club desde el próximo 1 de enero y abandonar el Milan dentro de un año sin necesidad de traspaso.