Fernando Santos: «Pongo la mano en el fuego por Cristiano»

El seleccionador portugués, Fernando Santos, quiso zanjar este sábado cualquier debate sobre su estrella Cristiano Ronaldo y repitió con vehemencia que pone «la mano en el fuego por su carácter y actitud», en la víspera del debut de la campeona de Europa en la Copa de las Confederaciones ante México. «He sido su entrenador en Portugal cuando tenía 18 años (Sporting de Lisboa) y pongo la mano en el fuego por su carácter y actitud, como persona y como deportista. Lo repito, pongo la mano en el fuego porque es un persona realmente fantástica», dijo Santos en conferencia de prensa.

La concentración lusa ha estado marcada en los últimos días por las informaciones sobre el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo. El martes la Fiscalía de Madrid denunció al jugador por delitos fiscales cometidos entre 2011 y 2014, por 14,7 millones de euros. Tres días después, el viernes, el diario portugués A Bola, referente deportivo del país, publicó que tenía la intención de salir del Real Madrid, lo que ha supuesto una tormenta en el club blanco y en la concentración portuguesa en Kazán.

Este sábado Fernando Santos quiso cortar el tema en la segunda ocasión en la que le preguntaron por 'CR7'. «Les voy a pedir disculpas. Todos me quieren hacer esta pregunta, esta es la segunda vez y la última que respondo», advirtió. «Tengo un acuerdo con los jugadores muy sencillo. Todo lo que tiene que ver con cuestiones personales, lo dejamos fuera de la selección. Cuando estamos en aquí todos juntos, hablamos de cuestiones técnicas, el resto lo dejamos fuera», continuó. «Hay que ser cauteloso con este tipo de cuestiones. No se sabe quién dice las cosas, a veces escucho cosas en los medios que nunca he oído en la selección. Hago oídos sordos a este tipo de cuestiones», añadió.

Junto a Santos compareció el portero Rui Patricio, que también tuvo que responder sobre si la situación extradeportiva pesaría en el rendimiento del capitán. «No va a influir nada, Ronaldo está totalmente centrado en la selección y es un gran ejemplo para nosotros. Es un deportista de élite y sabe concentrarse. Va a jugar un torneo fantástico, es nuestro modelo por su manera de trabajar», señaló.