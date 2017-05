El Avioneros se alza con el título de Primera

La Liga de Veteranos ya tiene campeón. El Avioneros confirmó el pasado fin de semana su título en la máxima categoría de la competición tras sumar una nueva victoria a su casillero y releva así en el palmarés al Berceo.

Yagüe Cuatro Cantones: Israel, José Antonio, Sergio, Edgar, Alexander, Héctor Izco, Casado, Bañuelos, Víctor Sánchez, Fuentes y Jonathan.

Tío Agus Fabrikburger: Florencio, Altuzarra, Sergio José, Dobritan, Alejandro, Andrés, Alfonso, Rodrigo, Jorge Luis, Antonio Manuel y Alfredo.

Gol: 0-1, m. 83, Alfredo

Árbitro: Cárcamo. Amarillas a Alexander, Bañuelos, Jonathan y Aceña; y Jesús Javier, Alejandro y Sergio José.

Tabiques y Techos Rev.: Batacu, Germán, José Ángel, Toma, Eduardo, Álvaro, Aarón, Zapata, Vallejo, Víctor y Miguel Barrio.

Cosmos: Carlos, Yrureta, De Jaime, Javier, Pablo, Dos Santos, Rafael, Jesús, Raúl y Aarón.

Goles: 1-0, m. 14, Vallejo; 2-0, m. 85, Antonio; 3-0, m. 90, Víctor Domínguez.

Árbitro: Aguirrebeña.

FV Rioja: Pedro Jesús, Espiño, Vicente, Sergio, José, Gonzalo, David Crespo, Muntión, Guillermo, Daniel y Carlos.

C. Sayaguesa: Sergio, Santamaría, Alejandro, José Ramón, Mario, Jairo, David, Juan Carlos, Fontán, Javier y Jairo.

Goles: 1-0, m. 51, Daniel; 2-0, m. 61, José; 3-0, m. 69, Sergio; 4-0, m. 80, Muntión; 5-0, m. 86, Vicente.

Árbitro: Eduardo. Amarillas a Álvaro Martínez, Gonzalo y Espiño; Álvaro Fernández, Mario, Eduardo Torres y Sergio.

Tres Tinas Vianés: Santos, Ángel, Francisco, Sergio, Ibar, Carlos Duque, Ricardo, Sorin, Iván, Amadeo y José Ruiz.

Siempre Ecuador: Walter, José Leonardo, Ángel, Hugo, Christian, Luis Enrique, Edison, Vinicio, Milton, Fredy y César.

Goles: 1-0, m. 21, Sergio Arribas; 1-1, m. 29, Luis Enrique; 2-1, m. 52, Ángel López.

Árbitro: Óscar.

DOMINGO, 14 DE MAYO

Primera División

9.15 Pradoviejo Cosmos-Hormigones Angulo

9.15 Pradoviejo Tío Agus Fabrikburger-Corinox

9.15 Pradoviejo Nebraska-Las Gaunas

9.15 Pradoviejo Berceo-Trans Logroño

9.15 Varea Varea V. Ijalba-Tabiques y Techos

9.15 El Salvador Avioneros-Yagüe 4 Cantones

Segunda División

9.15 Pradoviejo Siempre Ecuador-La Móvil AA

9.15 Pradoviejo Vending Lardero-FV Rioja

9.15 La Ribera In. Dmedina-Bolivianos Unidos

9.15 Viana Cash Converter-Tres Tinas Vianés

11.15 Pradoviejo C. Frankfurt-Bolivia

11.15 Pradoviejo C. Sayaguesa-Toscana Berones

Corinox: Joaquín, Cristian, Eduardo, Enrique, Manuel, Álvaro, Dani, Ricardo, Óscar, Ismael y Carlos Montes.

Nebraska: Nicolae, Petru, Alberto, Borja, Javier, Ionut, Marian, Leonardo, Molano, Bogdan y Diego Alcalde.

Goles: 1-0, m. 24, Ricardo; 1-1, m. 25, Javier; 2-1, m. 42, Eduardo; 3-1, m. 61, Cristian; 3-2, m. 64, Juan Carlos.

Árbitro: Juanjo. Amarilla a Juan Pedro Díez, del Corinox.

Trans Logroño: Dorftei, Mircea, Paul, Plamen, Claudiu, Marius, Ioan, Alin Dan, Lucian, Dobrin y Florin.

Varea Viña Ijalba: Aguado, Enrique, Alejandro, Portela, José Ángel, Adeola, Acobi, David, Paun, González y Aitor.

Goles: 0-1, m. 14, Aitor; 1-1, m. 21, Florin; 2-1, m. 46, Ioan; 3-1, m. 56, Lucian.

Árbitro: Luis. Amarillas a Lucian y Javier Fernández. Doble amonestación a Paul, del Trans Logroño.

Bolivia: Khalid, Álex, Eugenio, Fabio, F. Javier, Camacho, David, Lautentiu, Juan Ramiro, Ioan y Edwin.

Cash Converter Vet. Villamediana: Riaño, Roberto Pinillos, José Ramón, Tomás, Baldomero, Héctor, Leo, Javier, Pedro Luis, Eduardo y Roberto Vilches.

Goles: 0-1, m. 15, Pedro Luis; 0-2, m. 76, Roberto Pinillos; 0-3, m. 85, Raúl; 0-4, m. 90, Javier; 1-4, m. 90+, David Ugarte.

Árbitro: Gilberto. Amarillas a Eduardo Pascual, Leo Brox y Héctor Gamarra.

Toscana Berones Veteranos: Enrique, Nabil, Gabriel, Francisco, Samad, Said, Javier, Brahim, Rubén, Jesús y José Manuel.

Inoxidables Dmedina: Rubén, Aitor, Antoñanzas, Quintino, Diego, Aritz, José Manuel, Pedrosa, Urruti, Rodrigo y Omar.

Goles: 0-1, m. 6, Aritz; 0-2, m. 18, Diego; 1-2, m. 35, Francisco; 1-3, m. 75, Diego; 1-4, m. 79, Urruti; 1-5, m. 84, José Manuel; 1-6, m. 86, Miguel.

Árbitro: Gonzalo. Amarillas a Francisco Pérez, Said; y Aitor Pérez.

Primera División

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Avioneros 49 20 16 1 3 63 33

2. Trans Logroño 41 20 13 2 5 52 30

3. Las Gaunas 37 20 11 4 5 50 28

4. Yagüe 4 Cant. 32 20 10 2 8 42 38

5. TyT Revest. 31 20 9 4 7 39 38

6. Tío Agus Fabr. 28 20 9 4 7 30 29

7. Berceo 20 20 7 5 8 50 50

8. Varea V. Ijalba 20 24 7 3 10 41 45

9. Corinox 21 20 6 3 11 36 51

10. H. Angulo 19 20 6 1 13 39 60

11. Nebraska 17 20 5 2 13 26 41

12. Cosmos 14 20 3 5 12 23 48

Hormigones Angulo: Diego, David, Juan Diego, Ricardo, Héctor Salazar, Santiago, Sergio, Abel, Carlos, Eduardo Prado y Pedro Emilio.

Avioneros: Alberto, Toño Rioja, Dani Martínez, Salva, Somalo, Velilla, Rolando, Royo, Rubén Moreno, Iñigo e Iván Gil.

Goles: 1-0, m. 15, Ricardo; 1-1, m. 41, Royo; 1-2, m. 50, Dani Flores; 1-3, m. 55, Rubén Moreno; 2-3, m. 72, Abel; 2-4, m. 80, Cata; 2-5, m. 84, Dani Flores.

Árbitro: Germán.

Hotel Rest. Caf. Las Gaunas: Antonio, Enrique, Iñigo Martín, Rosen, Lander, Iñigo León, Castro, Castillo, Pavón, Arturo y Osman.

Berceo: Jesús, Eduardo, David, José David, José Antonio, Pastor, Cameros, Rudíez, Echeverría, Jesús y Francisco Javier.

Goles: 1-0, m. 30, Rosen; 2-0, m. 32, Rosen; 2-1, m. 34, Rudíez; 3-1, m. 47, Arturo; 3-2, m. 60, José David; 3-3, m. 63, Sobrino; 4-3, m. 75, Iñigo León; 4-4, m. 82, José David.

Árbitro: Gheorghe.

Bolivianos Unidos: José, Ricardo, Boni, Elías, Raúl, Rosado, Ramber, Fran Tomás, José Luis, Eloy y Ronald.

Cervecería Frankfurt: César, Rafael, Iñigo, Sergio, Eduardo, Ferreira, Luis Miguel, Javier, Víctor, Roberto y Francisco.

Goles: 0-1, m. 10, Luis Miguel; 0-2, m. 14, Iñigo; 1-2, m. 20, José Luis; 2-2, m. 63, Raúl; 2-3, m. 82, José Víctor.

Árbitro: Alfredo. Amarillas a Ricardo Mendoza, Eloy; Rafael Vinagre, Luis Miguel y Roberto Guzmán.

Vending Lardero: Daniel, Diego, José Luis, Lucea, César, Villena, Antonio, Jesús, Alejandro, Fernando y Luis.

La Móvil AA: Ángel Ruiz, Juan, Ángel Carnicero, Jesús, Ugarte, Sancho, Israel, Sánchez, Martínez, Hugo y Rubén.

Goles: 1-0, m. 4, Diego; 2-0, m. 22, Luis; 37, José Luis; 4-0, m. 41, César; 4-1, m. 44, Jesús; 5-1, m. 50, Moisés; 6-1, m. 65, Villena; 7-1, m. 72, Alejandro; 8-1, m. 83, Gabriel; 8-2, m. 82, Hugo.

Árbitro: Edu Fernández.

Segunda División

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. FV Rioja 51 19 16 3 0 82 15

2. V. Lardero 46 20 14 4 2 54 20

3. T. Tinas Vianés 36 19 11 3 5 47 30

4. Cash Conv. Vill. 33 19 9 6 4 37 24

5. C. Frankfurt 32 20 11 2 7 43 30

6. C. Sayaguesa 30 20 10 3 7 43 36

7. Toscana Berones 26 20 8 2 10 30 45

8. Bolivia 23 20 8 2 10 43 38

9. La Móvil AA 23 20 7 2 11 42 50

10. Inov. Dmedina 22 20 7 1 12 38 39

11. S. Ecuador 3 20 2 0 18 27 83

12. Bolivianos Un. 3 20 1 0 19 26 102