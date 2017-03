La UD Logroñés regresa arrasando

La UD Logroñés no ha conseguido en los últimos tiempos convertirse en el equipo referente para el fútbol base riojano, sin embargo, los blanquirrojos se han ganado este año el derecho a seguir reclamándolo jugando en la máxima categoría del fútbol juvenil. El pasado sábado, la UDL culminó un año en el que ha arrasado dentro de la Liga Nacional Juvenil, sellando el ascenso ante el Comillas con cinco jornadas aún por delante. Y es que dos años después de decir adiós a la categoría, el conjunto blanquirrojo regresaba a División de Honor.

LIGA NACIONAL JUVENIL Resultados Villegas-Arnedo 2-2 Calahorra-EF Mareo 1-3 River Ebro-Tedeón Apl. Tatú-Valvanera Apl. EDF Logroño-Berceo 2-0 Calasancio-SD Logr. 3-5 UD Logroñés-Comillas 3-0 Pradejón-La Calzada 4-0 Clasificación EQUIPO PT J G E P GF GC 1. UD Logroñés 66 25 21 3 1 82 12 2. River Ebro 47 24 14 5 5 56 28 3. Berceo 46 25 14 4 7 52 29 4. EF Mareo 45 25 13 6 6 41 27 5. Comillas 43 25 12 7 6 44 28 6. SD Logroñés 40 25 11 7 7 48 45 7. EDF Logroño 39 25 12 3 10 47 38 8. Valvanera 36 24 10 6 8 45 32 9. Villegas 35 25 10 5 10 50 42 10. Calahorra 33 25 10 3 12 47 33 11. Arnedo 32 25 9 5 11 23 45 12. Calasancio 31 25 8 7 10 43 39 13. Pradejón 22 25 5 7 13 30 45 14. La Calzada 18 25 5 3 17 20 71 15. Tatú 14 24 3 5 16 33 75 16. Tedeón 7 24 1 4 19 16 88 Próxima jornada EF Mareo-Arnedo Tedeón-Calahorra Valvanera-River Ebro Berceo-Tatú SD Logroñés-EDF Logroño Comillas-Calasancio La Calzada-UD Logroñés Pradejón-Villegas

No es algo demasiado habitual que el ascenso se decida aún con tantas semanas por delante para que la competición termine. Se trata de todo un logro que refleja la enorme superioridad de un equipo sobre sus rivales. La UD Logroñés ha vivido un éxito prematuro, pero no puede presumir pese a ello de ser el primero en lograrlo. Este fue el Hernani, aunque no como campeón, sino asegurándose la segunda plaza en el grupo vasco tras el Athletic B. Además, en la Liga Nacional Juvenil extremeña, el Almendralejo subió de categoría la semana anterior, eso sí, a cuatro jornadas para el final, dos más de las que ha necesitado la UDL.

Otros tres conjuntos ya han celebrado también el campeonato, aunque no podrán jugar en División de Honor, pues se trata del Valencia B, el Athletic B y el Sevilla B, que cuentan ya con equipos en esa categoría. El recorrido por los grupos de todo el país muestra que el de la UDL no es un caso único, pero sí excepcional. En 25 partidos, los blanquirrojos han conseguido 66 puntos, arrojando una media de 2,64 por encuentro, cifra solamente superada por el Sevilla B, que cuenta con 71 puntos en 26 partidos, pero por delante de otras plantillas de renombre como los segundos equipos del Athletic, el Valencia, el Barcelona o el Real Madrid, que también comandan sus grupos con solvencia.

La UD Logroñés se encuentra además ante la oportunidad de marcar un récord de puntos en el grupo riojano si suma los quince que aún quedan en juego. Conseguiría entonces los 81 puntos, superando el mejor registro, logrado hasta ahora por el Valvanera en la temporada 2010/11 con 79 puntos, cifra que también alcanzó ese año el Mareo, segundo.

Los datos reflejan lo que se ha visto en el campo durante toda la temporada, y es que la UD Logroñés ha sido un equipo contundente, seguro y fiable de la mano de Sergio Rodríguez, entrenador actualmente del primer equipo, perdiendo solamente un partido y empatando tres. Y es que además de en número de puntos, la diferencia con el resto de equipos en goles anotados y encajados también es significativa. Una distancia que se fue fraguando en las primeras jornadas del campeonato, asumiendo pronto la UD Logroñés el mando para no dejarlo e ir poco a poco aumentando su ventaja. Una marcha firme que le ha devuelto a la categoría referente.