La FA Cup más codiciada

La FA Cup vive este fin de semana una de las jornadas más apasionantes de la competición en los últimos años. Con la Premier League ya prácticamente empaquetada para el Chelsea -aventaja en diez puntos al Tottenham en la clasificación-, el torneo más antiguo del mundo se ha convertido en una tabla de salvación para varios grandes como el Tottenham o el Arsenal, ambos con la mira puesta en cerrar una sequía de títulos, o de los dos gigantes de Mánchester, que saben que levantar este título maquillaría un año discreto en liga.

En una época en la que los grandes focalizan sus esfuerzos en la Premier League y la Champions, competiciones que manejan grandes cifras económicas, una competición sobrevive a todas. La FA Cup goza de una salud de hierro. Sólo hay que ver el nivel de siete de los últimos ocho campeones: Chelsea (3), Arsenal (2), Manchester City y Manchester United. Esta edición cuenta además con el acicate de ver como la liga se les ha escapado a muchos de ellos. No es de extrañar, por tanto, que varios de ellos miren a la copa como un último recurso para salvar una temporada que, en muchos casos, comenzó con una multimillonaria inversión. Este fin de semana comienza la pelea por meterse entre los cuatro mejores. Como siempre, hay alguna sorpresa, pero también un duelo por todo lo alto.

Middlesbrough-Manchester City

Este sábado a las 12:15 los pupilos de Pep Guardiola, mejor entrenador del mes en la Premier League, tienen la misión de no mirar de reojo a su duelo con el Mónaco la próxima semana en los octavos de final de la Liga de Campeones. La ocasión lo merece y el rival es propicio. El Middlesbrough llega a esta instancia con el objetivo de dejar atrás los fantasmas ligueros y darse una alegría en la FA Cup. Para el Manchester City la competición puede ser un desahogo en una temporada en la que comenzaron muy bien pero en la que la sombra de un posible año en blanco ya ha rondado sobre la cabeza del técnico de Sampedor.

Arsenal-Lincoln City

El United ganó la edición del pasado año. / Afp

Si el partido es importante para el Manchester City, lo del Arsenal merece un capítulo aparte. Este martes los aficionados del conjunto 'gunner' se congregaron en los aledaños del Emirates para pedir la no renovación de Arsene Wenger. Ya en el estadio vieron como el Bayern arrasaba a su equipo 1-5 y se marcharon con la sensación de que el ciclo del técnico francés se había terminado. «He trabajado muy duro durante 20 años para hacer que los aficionados estuvieran felices y, cuando pierdes partidos, entiendo que no lo estén», dijo tras la derrota. Este sábado y ante el modesto Lincoln City, de la Quinta División y primer club no profesional que llega tan lejos en la Copa en más de 100 años de historia, Wenger se juega el prestigio y quién sabe si la posibilidad de cerrar una etapa de 21 años con un título.

UNA FA CUP NOVEDOSA NUEVAS NORMAS El torneo más antiguo del mundo no está exento de adaptarse a los nuevos tiempos y en esta ronda presenta dos nuevas normas, ambas relacionadas con el tiempo extra. La primera de ellas es la implantación de la prórroga a partir de los cuartos de final -antes se disputaba a partir de semifinales- para evitar el famoso 'replay'. La segunda, más novedosa, es la introducción de una cuarta sustitución una vez que se hayan concluido los 90 minutos reglamentarios.

Tottenham Hotspur-Millwall

Un derbi de Londres con dos realidades muy diferentes. El Tottenham pretende dejar atrás una sequía de nueve años desde que ganó la Copa de la Liga en la temporada 2007-2008 y refrendar el trabajo de Mauricio Pochettino con títulos, el último paso que le falta al técnico argentino dentro de la entidad. Enfrente estará el Millwall, un equipo que milita en la Tercera División del fútbol inglés y que se ha fijado como meta regresar a la Championship, un lugar más cercano al que le corresponde por su historia. Sus 132 años bien merecen un homenaje.

Chelsea-Manchester United

El partido con menos presión para ambos y el que más expectación despierta. Con la Premier atada, Antonio Conte pone sus miras en la otra competición en la que compite. Su Chelsea es uno de los equipos más fiables de Europa y la opción de hacer doblete en su primer año en Inglaterra gusta y mucho al italiano. No será sencillo a pesar de que el United se presente sin Ibrahimovic, sancionado con tres partidos por la Federación Inglesa por su codazo a Tyrone Mings, y con el encuentro tan solo tres días antes del partido de vuelta de Europa League ante el Rostov. «No podemos poner a un equipo debilitado, como hacen otros clubes a veces; el Manchester United no puede hacer eso. El United es el United, somos el vigente campeón del torneo», aseguró Mourinho.