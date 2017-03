Pérez apuesta por una Copa 'inglesa'

Madrid. Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF) y secretario general de la misma durante los últimos trece años, quiere «cambiar el fútbol español». Con el lema 'Nuestro Proyecto, Vuestro Proyecto. Renovar la FEF, la ilusión de todos', y acompañado por dos de los miembros de su equipo, Luis Gil y Santiago Nebot, el rival de Ángel Villar detalló ayer sus principales iniciativas basadas en «los principios de renovación, transparencia, participación y trabajo en equipo» de cara a las elecciones del 22 de mayo. En esa línea aclaró que cree «en una Federación en la que todos tengan voz y todos sean partícipes». «La Federación tiene que cambiar y sé cómo hacerlo. Conozco las fortalezas y las debilidades del fútbol español, sé lo que hay que hacer y cómo. Creo en la transparencia, en que seamos accesibles para decidir y aprender de los demás. Aquí cabemos todos. Y creo que la renovación es necesaria, urgente diría. Va a ser un camino largo e ilusionante», señaló.

La modificación en el sistema de juego de la Copa del Rey, a partido único y en campo designado por sorteo, es quizá la medida estrella más llamativa, junto a una Supercopa en terreno neutral. Pérez reconoce que prefiere la capital de España como sede fija, mientras que en su equipo optan por una 'final four' itinerante con la final femenina incluida. Esa propuesta, junto a la celebración de un congreso anual del fútbol aficionado, la garantía de los salarios para los jugadores de Segunda B y Tercera, así como la dignificación de los árbitros y la supresión anual de la cuota que pagan los entrenadores, son algunas de las ideas que incluye el proyecto que encabeza el candidato a presidente. «La Federación tiene un futuro esperanzador. Las personas son pasajeras. Si alguien tiene un proyecto mejor que gane y que le vaya bien, pero no creo que nadie lo tenga. Tengo el mejor equipo. Voy a trabajar junto a las presidentes de las territoriales todos los meses. Cuento con el fútbol profesional y con Javier Tebas, al que admiro. Ha convertido el fútbol profesional en una locomotora imparable. Si esto me resta votos, me da igual. Quiero ser justo con él», aseguró. E indicó que, por ejemplo, LaLiga ha mandado estos años a la FEF «una carta con temas importantes en más de 50 ocasiones y no se le ha contestado ninguna».

Jorge Pérez Arias, que fue destituido por el presidente Villar durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 11 de octubre y luego despedido, dijo que en los últimos días no reconoce al presidente de la FEF, que ocupa el cargo desde 1988, y es por ello que asegura que «no sabe qué va a hacer, ni por dónde va a salir» el dirigente vasco, aunque asegura que no le preocupa, y reclamó «un cambio urgente» en el organismo. Pérez insistió en la idea de ser una candidatura que agrupe a todos y no negó que desea trabajar «de la mano» con LaLiga.

Su presidente, Javier Tebas, y el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, fueron algunos de los asistentes al acto, en el que Jorge Pérez dijo contar con el apoyo de la mayoría de los presidentes de los clubes de Primera y Segunda, aunque en estos momentos está centrado en «informar» a todos los estamentos y «no pidiendo el voto» para las elecciones, ya que antes hay una votación para formar la Asamblea del 5 de abril.

Entonces ya se sabrá aproximadamente con cuántos votos podrá contar cada candidato en las elecciones del 22 de mayo. «Tengo el apoyo de la mayoría de los 41 votos del fútbol profesional. No creo que nadie se vaya a bajar del barco», señaló, antes de que Luis Gil se refiriese a movimientos en algunos estamentos para que sus representantes voten en bloque. Algunas territoriales son clave en la composición de la Asamblea General y en la votación a la presidencia e históricamente afines a Villar «a través del reparto del dinero de las subvenciones», al igual que las asociaciones de futbolistas o árbitros.