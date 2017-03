Cantabria no da opción a los cadetes riojanos

Logroño. No tuvo opción la selección riojana sub 16 de comenzar el fin de semana con una alegría ante Cantabria en un partido que se puso cuesta arriba desde los compases iniciales. Desde entonces, lo intentaron los riojanos pero no fue suficiente para contener a un rival que mostró su potencial.

LA RIOJA SUB 16 CANTABRIA SUB 16 0-4 La Rioja: David, Pablo, Bartolomé (Gonzalo González, m. 53), Iván, Haftamu, Moreno, Camilo, Javier Mendoza (Rubén Fernández, m. 53), Alex Medrano, Joel Barcina (Gonzalo Nestares, m. 53) y Daian Ochoa. Cantabria: Daniel Fernández, Iñaki, Mario, Rubén, Castillo (Mikel, m. 71), Álvaro, Marco Camus (Matías, m. 75), Diego Campo (Carballo, m. 72), López-Vázquez, Pablo García y Rodrigo González (Diego, m. 65). Goles: 0-1, m. 5. Marco Camus; 0-2, m. 33. Campo; 0-3, m. 50. Rodrigo; 0-4, m. 79. Matías. Árbitro: Khalid Gibli, con Calvo y Acevedo. Amonestó al cántabro Castillo.

A los cinco minutos, la selección cántabra ponía el partido de cara con una falta lateral de Marco Camus que se coló en la portería local sorprendiendo a David. Un gol que condicionaría el encuentro. Los riojanos mostraron actitud para llevar más iniciativa, pero se mostraron bastante inofensivos y débiles en defensa, logrando Campo el segundo gol de Cantabria al batir a David tras aprovechar un balón largo.

Siguió intentándolo La Rioja durante toda la segunda mitad, pero su rival era superior, difícil de superar y aprovechando algunas de sus ocasiones para poner por medio de Rodrigo y Matías el 0-4 definitivo.