La Copa camina hacia el desenlace

La Copa de Veteranos dejó atrás la fase de grupos para entrar en el momento más emocionante de la competición: las eliminatorias. Con los equipos divididos en las Copas Federación, Asociación e Iberocardio, el domingo tuvieron lugar los cuartos de final que sirvieron para realizar la primera criba, en una jornada en la que no hubo demasiadas sorpresas, destacando eso sí la derrota del Berceo ante el Varea, y dos partidos se decidieron por penaltis, en los triunfos del Hotel Cafetería Las Gaunas y el Cervecería Frankfurt sobre el Cosmos y el La Móvil A. A. & Papeo 2, respectivamente.

COPA FEDERACIÓNCOSMOS 1 (3) H. C. LAS GAUNAS 1 (4) YAGÜE-4 C. 0 TAB. Y TECHOS REV. 2 AVIONEROS 3 HORM. ANGULO 0 TRANS LOGROÑO 5 TÍO AGUS-FAB. 1 COPA ASOCIACIÓNCORINOX 0 NEBRASKA 4 VAREA VIÑA IJALBA 6 BERCEO 4 TRES TINAS VIANÉS 0 FV RIOJA 4 S. ECUADOR 0 VENDING LARDERO 4 COPA IBEROCARDIOBOLIVIANOS UNIDOS 2 I. DMEDINA 5 C. SAYAGUESA 3 BOLIVIA 2 C. FRANKFURT 1 (5) LA MÓVIL 1 (4) CASH-CON. V. 1 TOSCANA-BERONES 0

19 DE FEBRERO

Copa Federación

9.15 Pradoviejo TyT Revest.-Las Gaunas

9.15 Pradoviejo Avioneros-Trans Logroño

Copa Asociación

9.15 Pradoviejo Varea Ijalba-Vending Lardero

9.15 Pradoviejo FV Rioja-Nebraska

Copa Iberocardio

9.15 La Estrella C. Frankfurt-Cash Converter V.

11.15 Pradoviejo Inox. Dmedina-C. Sayaguesa

Cosmos: Carlos Liria, Gustavo Pulgar, Miguel Aguado, Javier de Miguel, Duserm, Jonatan Blázquez, Rafael de Arriba, Gregorio Hidalgo, Gustavo Bertino, Ali Ben Aissa y Aarón Bálzquez.

Hotel Cafetería Las Gaunas: Enrique Diez, Osman Nezetov, Arturo López de la Calle, Juan Pablo Pavón, Álvaro Yanguas, Jesús Javier Castillo, Miguel Ángel Castro, Cristian Daniel Carpio, Lander Olano, Rosen Dishov y Antonio Barbarín.

Goles: 1-0, m. 2. Ali Ben Aisa; 1-1, m. 24. Juan Pablo Pavón. Ganó el Hotel Cafetería Las Gaunas por penaltis.

Árbitro: Maxi Rubio. Amonestó a Aguado del Cosmos y a Jesús Javier Castillo y Barbarín del Hotel Cafetería Las Gaunas.

Yagüe-Cuatro Cantones: Israel Guerra, Víctor Villar, Edgar Jalón, Alexander Salinero, Víctor Sánchez, Pedro Fuentes, Jonathan Jiménez, Javier Fernández, César Romo, Iván Cabrerizo y Jose María Hernández.

Tabiques y Techos Revestimientos: Catic Batacu, German Antón, José Ángel Alebedo, Toma Florin, David Rodríguez, Álvaro Vidaurreta, Víctor Domínguez, Iván Montero, Ionut Lungo, Metola y Antonio Sánchez.

Goles: 0-1, m. 9. Ionut Lungo; 0-2, m. 57. José Ángel Alebedo.

Árbitro: Eduardo.

Avioneros: Alberto Serrano, Eduardo Jiménez, Antonio Rioja, Dani Flores, , Eduardo Álvarez, Sergio Ramos, Lorenzo Marín, Rubén Velilla, Iñigo Rodríguez, Álvaro Cañas y José Ochoa.

Hormigones Angulo: Diego Angulo, Juan Diego Ramos, Héctor Pérez, Ricardo Diaz, Eduardo Aranzubía, Pierre Hervías, Héctor Salazar, Sergio Pérez, Eduardo Prado, Rubén Moreno y Víctor Alonso.

Goles: 1-0, m. 45. Dani Flores; 2-0, m. 73. Iñigo Rodríguez; 3-0, m. 86. Eduardo Álvarez.

Árbitro: Alsasua.

Trans Logroño: Doroftei Ioan, Mircea Cristian, Paul Stan, Claudiu Alin, Marius Viorel, Illuca Constantin, Ioan Isal, Alin Dan, Lucian Lapadat, Florin Ioan y Georghe Stoica.

Tío Agus-Fabrikburger: David Santos, Álfredo Álvarez, José Manuel Corral, Antonio Manuel Caro, Jorge Luis Escribano, Hugo Eduardo Morales, Rodrigo Gamboa, Alfredo Revuelta, Alejandro Manso, Miron Dobritan y Juan Carlos Irago.

Goles: 1-0, m. 12. Ioan Isal; 2-0, m. 43. Illuca Constantin; 2-1, m. 65. Jorge Luis Escribano; 3-1, m. 75. Illuca Constantin; 4-1, m. 80. Marius Viorel; 5-1, m. 90. Marius Viorel.

Árbitro: Aguirrebeña.

Corinox: José Carlos León, Carlos Montes, Ismael Villanueva, Joaquín Valgañón, Daniel Galilea, Óscar Martínez, Raúl Martín, Álvaro Madurga, Adrián Villanueva, Eduardo Martínez y Diego Pastor.

Nesbraska: Héctor Jaime, Diego Alcalde, Bogdan Sebastián, Francisco Molano, Marian Claudiu, Pista Paul Adrian, Ionut Vasile, Javier Larrañaga, Borja Barmendia, Rodrigo Corsino y Nicolae Slabu.

Goles: 0-1, m. 5. Bogdan Sebastian; 0-2, m. 48. Pista Paul Adrian; 0-3, m. 75. Bogdan Sebastian; 0-4, m. 77. Bogdan Sebastian.

Árbitro: Edu Fernández.

Varea Viña Ijalba: Luis Carlos Portela, Enrique Murga, Diego Aguado, José Ángel Jiménez, José Ramón Jiménez, Vasilica Ursache, Acobi, Javier Fernández, Paun Eugen, Óscar Antoli y Antonio Cirruchi.

Berceo: Jesús Garcían, Francisco Javier, Echeverría, Sergio Cameros, Pedro Pastor, José Antonio Sainz, Julio Somovilla, David Sobrino, Eduardo del Álamo, Rodolfo Cámara y Ramón Jiménez.

Goles: 1-0, m. 9. Acobi; 2-0, m. 20. Cirruchi; 3-0, m. 23. Martínez; 3-1, m. 29. Julio Somovilla; 3-2, m. 50. Francisco Javier; 4-2, m. 65. Acobi; 4-3, m. 68. Cameros; 5-3, m. 72. Acobi; 6-3, m. 78. Acobi; 6-4, m. 88. David Sobrino.

Asador Tres Tinas Vianés: Santos Valerio, Ángel López, Francisco Ruiz, Sergio Arribas, Francisco Ibar, Carlos Duque, Sorin Negoescu, José Ignacio Martínez, Aitor Cuadrado y José Ruiz Esquide.

FV Rioja: Carlos Valdemoros, Álvaro Martínez, Guillermo Bergasa, Daniel Muntion, Rubén Carballés, Eduardo Ruiz de Mendoza, Daniel Martín, David Crespo, Juan Pablo Nieto, Sergio García y Vicente Ortega.

Goles: 0-1, m. 4. Eduardo; 0-2, m. 10. Álvaro Martínez; 0-3, m. 72. Eduardo; 0-4, m. 84. Vicente Ortega.

Árbitro: Alfredito.

Siempre Ecuador: Moustapha El Jabouk, Luis Hernán García, Hugo Bolivar Zambrano, Walter Josue Ochoa, Luis Enrique Ortega, César Vladimir Monteros, Edison Roberto Silva, Fredy Miguel Carrión, Vinicio Leonardo Montero, Milton Rene, Carlos Freedy Pogo y Eduardo Navarro.

Vending Lardero: Diego Ruiz, José Luis San Martín, César Martín, Sergio Villena, Antonio Fernández, Jesús Barrios, Alejandro Sánchez, Moisés Colalla, Juan Manuel Rico, Fernando Trapero y Pedo Castro.

Goles: 0-1, m. 19. José Luis San Martín; 0-2, m. 33. Juan Manuel Rico; 0-3, m. 40. Juan Manuel Rico; 0-4, m. 84. José Manuel Rico.

Bolivianos Unidos: José Melgar, Ricardo Mendoza, Erik Flores, Raúl Cruz, Marcelo Limpias, Ramber Jiménez, Fran Tomás Muñoz, Omar Alfredo Ali, Eloy Trejo y Geivern Limpias.

Inoxidables Dmedina: Omar Echaurri, Rubén Ezquerro, Aitor Pérez, Antoñanzas, Quintino Costa, Marcelo Suárez, Diego Martínez, David Merina, José Manuel Martínez, Joel Orio Costoya y Sergio Urruti.

Goles: 0-1, m. 12. Diego Martínez; 0-2, m. 14. Ezquerro; 1-2, m. 18. Omar Alfredo Ali. 2-2, m. 33. Omar Alfredo Ali. 2-3, m. 43. Ezquerro; 2-4, m. 68. Ezquerro; 2-5, m. 87. Antoñanzas.

Árbitro: Cabezón.

Construcciones Sayaguesa: Santamaría, Álvaro Fernández, Alejandro Alonso, José Ramón Andreu, Mario Argüelles, Eduardo Torres, Sergio González, Diego Benito, David Mendoza, Juan Carlos Carballo y Guillermo Eugenio.

Bolivia: Alex Arandia, Eugenio Andia, Víctor Hugo Mejía, Julio Rojas, Miguel Martín, Emmanuel Nuñez, Gandy Nuñez, Khalid Aghzaf, Luis Alberto López, Camacho y David Ugarte.

Goles: 0-1, m. 5. Julio Rojas; 1-1, m. 60. Víctor Hugo Mejía (p.p.); 1-2, m. 65. Emmanuel; 2-2, m. 80. Luis Alberto; 3-2, m. 85. Álvaro.

Árbitro: Gilberto.

Cervecería Frankfurt: Diego Ruiz, Jorge Sarzan, Sergio San Martín, Iñigo Olarte, Sergio Macías, Eduardo García, Luis Miguel Jiménez, José Víctor Loiza, Roberto Guzmán, Francisco García, Sergio Covanera, Vicente Malpierca y Ferrerira.

La Móvil A.A. & Papeo2: Ángel Ruiz, Ángel Carnicero, Hugo Sevilla, Javier Cabañas, Jonatan Lasanta, Jesús Ángel González, Hassan Kamane, Alberto Sancho, Rodríguez, Juan Martínez y Rubén González.

Goles: 0-1, m. 37. Alberto Sancho; 1-1, m. 60. Iñigo Olarte. Pasa por penaltis el Cervecería Frankfurt.

Árbitro: Alfredo.

Cash Converter Veteranos Villamediana: Jorge Riaño, Roberto Vílches, Eduardo Pascual, Pedro Luis Pérez, Javier Moura, Leonardo Brox, Baldomero Pinto, Tomás García, Roberto Pinillos y Miguel Ángel Tobías.

Toscana-Berones Vetarnos: Enrique Illera, Nabil Jabir, Fernando Vallejo, Gabriel Palacios, Lamine Lahcen, Brahim Fikri, Javier Hernáz, Rubén García, Jesús Jiménez, José María Merino y Boujemaa.

Goles: 1-0, m. 89. Miguel Ángel Tobías.

Árbitro: Carcamo. Expulsó a Lamine y Jesús Jiménez del Toscana-Berones.