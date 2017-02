La Copa alcanza las eliminatorias

La primera fase de la Copa de Veteranos llegó el pasado fin de semana a su conclusión y a partir de la próxima jornada comenzarán las eliminatorias para decidir los ganadores de cada una de las tres categorías en las que quedan encuadrados ahora los participantes.

GRUPO A C. FRANKFURT 2 TRES T. VIANÉS 2 GRUPO B TRANS LOGROÑO 1 COSMOS 2 GRUPO C BOLIVIA 1 TÍO AGUS FABRIK. 7 GRUPO D LA MÓVIL & PAPEO2 0 FV RIOJA 5 AVIONEROS 3 VAREA V. IJALBA 3 SIEMPRE ECUADOR 0 CORINOX 4 T0SCANA BERONES 1 V. LARDERO 4 BERCEO 4 HORMIGONES ANGULO 3 BOLIVIANOS UN. 0 YAGÜE 8 CASH CONV. 0 C. SAYAGUESA 0 23 TEAM 3 NEBRASKA 2 INOX. DMEDINA 1 TAB. TECHOS 4

Grupo A

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Yagüe 4 Cant. 13 5 4 1 0 16 1

2. Avioneros 11 5 3 2 0 24 8

3. Varea V. Ijalba 8 5 2 2 1 13 9

4. Tres T. Vianés 5 5 1 2 2 6 9

5. C. Frankfurt 4 5 1 1 3 16 17

6. Bolivianos Unidos 0 5 0 0 5 3 34

Grupo B

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Trans Logroño 10 5 3 1 1 17 6

2. Cosmos 10 5 3 1 1 8 7

3. Corinox 7 5 2 1 2 15 13

4. S. Ecuador 6 5 2 0 3 9 15

5. C. Sayaguesa 5 5 1 2 2 9 10

6. Cash Conv. Vill. 3 5 0 3 2 14 3

Grupo C

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. 23 Team 15 5 5 0 0 14 3

2. Tío Agus Fabrik. 12 5 4 0 1 18 4

3. V. Lardero 9 5 3 0 2 15 15

4. Nebraska 6 5 2 0 3 14 9

5. Toscana Berones 3 5 1 0 4 4 11

6. Bolivia 0 5 0 0 5 6 30

Grupo D

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. H. Angulo 12 5 4 0 1 21 9

2. Tab. Techos 12 5 4 0 1 17 6

3. FV Rioja 9 5 3 0 2 14 7

4. Berceo 9 5 3 0 2 14 14

5. Inox. Dmedina 1 5 0 1 4 3 15

6. La Móvil Papeo2 1 5 0 1 4 3 20

12 DE FEBRERO

Copa Federación

9.15 La Estrella Yagüe C. Cantones-TyT Rev.

9.15 Pradoviejo Avioneros-H. Angulo

9.15 Pradoviejo Trans Logroño-Tío Agus Fabr.

9.15 El Salvador Cosmos-23 Team

Copa Asociación

9.15 Varea Varea V. Ijalba-Berceo

9.15 Viana Tres Tinas Vianés-FV Rioja

9.15 Pradoviejo Corinox-Nebraska

9.15 Pradoviejo S. Ecuador-V. Lardero

Copa Iberocardio

9.15 Pradoviejo Bolivianos Un-In. Dmedina

11.15 Pradoviejo C. Frankfurt-La Móvil Papeo2

11.15 Pradoviejo Cash Converter-Tosc. Berones

12.00 Varea C. Sayaguesa-Bolivia

Cervecería Frankfurt: Javier, Sergio San Martín, Iñigo, Luis Miguel, Sergio Macías, José Víctor, Víctor, Roberto, Covanera, Vicente e Israel.

Tres Tinas Vianés: Santos, Francisco, Sergio, Ibar, Carlos, Rubén, Negoescu, Iñigo, Amadeo, Antonio y Aitor.

Goles: 1-0, m. 5, Sergio San Martín; 1-1, m. 10, Sergio Arribas; 1-2, m. 39, Sergio Arribas; 2-2, m. 76, Sergio San Martín.

Árbitro: Eduardo. Amarillas a Víctor Pérez; Francisco Ibar y Esteban Martínez.

Trans Logroño: Ioan, Paul, Plamen, Marius, Illuca, Alin, Cornel, Galea, Lucian, Florin y Stoica.

Cosmos: Aissa, Gustavo, Raúl, José Ángel, Gregorio, Rafael, Dos Santos, Pablo, Javier, Fernández y Jonatan.

Goles: 1-0, m. 4, Illuca; 1-1, m. 22, Fernández; 1-2, m. 89, Santolaya.

Árbitro: Alfredo Ortiz. Amarillas a Marius, Illuca; Fernández y Aarón.

Bolivia: Luis Claudio, Edgar, Álex, Eugenio, Julio, Luis Alberto, Camacho, David, Jony Luis, Edwin y Walter.

Tío Agus Fabrikburger: Santiago, Conrado, Alfredo, Antonio Manuel, Rodrigo, Andrés, Alejandro, Dobritan, Daniel, Sergio José y Florencio.

Goles: 0-1, m. 4, Antonio Manuel; 0-2, m. 18, Alfonso; 0-3, m. 40, Antonio Manuel; 1-3, Álex; 1-4, m. 64, Alfonso; 1-5, m. 86, Daniel; 1-6, m. 88, Florencio; 1-7, m. 90, Alfredo.

Árbitro: Alfredito.

La Móvil AA & Papeo2: Jaime, Juan, Ángel, Lasanta, Jesús Ángel, David, Rodríguez, Israel, Juan, Hugo y Rubén.

FV Rioja: Daniel Martín, Carlos, Daniel Jiménez, Álvaro, Muntión, Rubén, Óscar, Israel, Gonzalo, José y Vicente.

Goles: 0-1, m. 16, Óscar; 0-2, m. 41, José; 0-3, m. 61, Rubén; 0-4, m. 85, Eduardo; 0-5, m. 89, Eduardo.

Árbitro: Luis.

Avioneros: Alberto, Rubén, Toño Rioja, Dani Flores, Juan, Carlos, Rolando, José Ángel, Rubén Moreno, Iñigo y Álvaro.

Varea Viña Ijalba: Luis Carlos, Sergio, Alejandro, Martínez, Vasilica, David, Iván, Paun, González, Óscar y Aitor.

Goles: 1-0, m. 12, Juan; 1-1, m. 25, Acobi; 2-1, m. 37, Dani Flores; 3-1, m. 44, Juan; 3-2, m. 60, Omar, en propia puerta; 3-3, m. 81, Paun, de penalti.

Árbitro: Gonzalo.

Siempre Ecuador: Freddu, José Leonardo, Moustapha, Hugo, Christian, Luis Enrique, César, Edison, Vinicio, Eduardo y Segundo.

Corinox: Juan Pedro, Arturo, Ismael, Joaquín, Galilea, Óscar, Cueto, Enrique, Nogales, Joaquín y Diego.

Goles: 0-1, m. 1, Joaquín; 0-2, m. 27, Cueto; 0-3, m. 75, Cristian; 0-4, m. 85, Antoñanzas.

Árbitro: Aguirrebeña. Amarillas a Suquillo, Christian y Edison, del Siempre Ecuador.

Toscana Berones Veteranos: Enrique, Nabil, Alberto, Francisco, Iván, Brahim, Javier, José Carlos, Rubén, Jesús y Boujemaa.

Vending Lardero: Daniel, Eder, Diego, Lucea, Villena, Jesús, Abdellatif, Alejandro, Juan Manuel, Rubén y Fernando.

Goles: 0-1, m. 22, Luis; 0-2, m. 71, Juan Manuel; 0-3, m. 82, José Ángel; 0-4, m. 88, José Ángel; 1-4, m. 90, Fernando.

Árbitro: Gheorghe. Amonestó a Francisco Pérez, del Toscana Berones Veteranos.

Berceo: Alejandro, Rodolfo, Jesús, Raúl, Eduardo, Sobrino, José Antonio, Ruiz, Pedro Pastor, Cameros y Rudíez.

Hormigones Angulo: Diego, David, Juan Diego, Ricardo, Pierre, Héctor Salazar, Santiago, Sergio, Eduardo, Pedro Emilio y Víctor.

Goles: 0-1, m. 21, Víctor; 1-1, m. 26, Rudíez; 1-2, m. 32, Víctor; 2-2, m. 47, Cameros; 2-3, m. 83, Sergio; 3-3, m. 85, Raúl; 4-3, m. 89, Rudíez.

Árbitro: Germán. Amarilla a Rudíez.

Bolivianos Unidos: José, Ricardo, Erik, Elías, Raúl, Rosado, Marcelo, Omar, Rubén, Céspedes y Soto.

Yagüe Cuatro Cantones: Héctor, José Antonio, Edgar, Martín, Salinero, Víctor, Pedro Fuentes, Javier, Aceña, Cabrerizo y José María.

Goles: 0-1, m. 11, Martín; 0-2, m. 23, Javier; 0-3, m. 29, Aceña; 0-4, m. 44, Cabrerizo; 0-5, m. 51, Roberto; 0-6, m. 67, Pedro Fuentes; 0-7, m. 73, José María; 0-8, m. 83, Martín.

Árbitro: Hernández.

Cash Converter Villamediana: Jorge, Diego, Roberto, Tomás, Baldomero, Javier, Pedro Luis, Jesús, Eduardo y Eneko.

Construcciones Sayaguesa: Eduardo, Fernando, Alejandro, José Ramón, Pereira, Mario, Sergio, Diego Benito, Gonzalo, Gabriel y Fontán.

Árbitro: Alsasua. Amonestó a Leo y Tomás, del Cash Converter Veteranos de Villamediana; y a Eduardo Torres, del Construcciones Sayaguesa.

23 Team: Alberto, Osman, Juan Pablo, Álvaro, Jesús Javier, Lander, Rosen, César, Iñigo Martín, Antonio y Enrique.

Nebraska: Petru, Rodrigo, Alberto, Javier, Leonardo, Claudiu, Molano, Bogdan, Gabriel, Diego y Héctor.

Goles: 0-1, m. 10, Bogdan; 1-1, m. 12, Rosen; 2-1, m. 26, Rosen; 3-1, m. 70, Lander; 3-2, m. 90, Molano.

Árbitro: Maxi Rubio. Amarillas a Álvaro, César; y Alberto.

Inoxidables Dmedina: Joel, David Palacios, Iñigo, Omar, José Manuel, Sergio, David, Aritz, Diego, Marcelo y Rubén.

Tabiques y Techos Rev.: Batacu, Germán, José Ángel, Toma, Rovetta, Claudiu, Juan Carlos, Ionut, Rosales, Javier y Antonio.

Goles: 0-1, m. 5, José Ángel; 1-1, m. 7, Sergio; 1-2, m. 25, Rovetta; 1-3, m. 31, Rovetta; 1-4, m. 85, Rovetta.

Árbitro: Amarillas a Aritz, Iñigo; y Rosales.