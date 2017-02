El Txantrea se aprovecha de los errores del Varea

varea. El Varea podía haber firmado ayer un importante paso de cara a la permanencia. Los tres puntos hubiesen ampliado a doce el colchón respecto al cuarto por la cola. Y pareció que iba a conseguirlo ante un rival directo que pelea por los mismos objetivos.

1 VAREA

2 TXANTREA Varea: César, Antón (Lore, m. 76), Andrés, Parada, Víctor, Morón (Acobi, m. 59), Jon, Duce, Brítez (Isma, m. 46), Alfonso y Fer (Ousmane, m. 61). Txantrea: Rubén, Javier (Algarra, m. 80), Iván, Iñaki, Tristán, Mikel (Eduardo, m. 29), Raúl, Alberto (Jon, m. 72), Javier, Goñi (Mikel, m. 77) y Mikel. Goles: 1-0, m. 29. Alfonso. 1-1, m. 38. Raúl, de penalti. 1-2, m. 54. Javier. Árbitro: Álvarez. Expulsó al local Jon (m. 84) por doble tarjeta amarilla. Incidencias: Unos 150 espectadores en Varea en una mañana que tuvo lluvia, viento y sol.

Sin embargo, los de Rubén Pérez, a pesar de adelantarse, dieron demasiadas facilidades, basaron su juego en el balonazo y la tosquedad, algo que no les conviene, y no supieron aprovechar las oportunidades de la segunda mitad para, por lo menos, lograr un empate. El Txantrea, por contra, se mostró efectivo y se volvió a Pamplona con la tranquilidad del deber cumplido.

Los primeros minutos fueron de tanteo, con oportunidades aunque sin complicar demasiado la vida a los porteros. Un error defensivo dejó un balón franco a Javier, que disparó flojo ante el meta local, César, en el minuto 15. La mejor ocasión de los riojanos vino de una internada de Duce, cuyo centro-chut se marchó fuera.

Pero el gol llegó con un balón en largo que bajó Brítez de cabeza para que Alfonso enviase el balón a las mallas (m. 29). La ventaja podía haber llegado hasta el descanso de no ser por un error de César quien, en un exceso de celo, se fue a por un balón que no le correspondía y provocó un penalti. Raúl no perdonó y el partido llegó al descanso igualado. La segunda mitad comenzó de la peor manera para los locales, ya que Javier se aprovechó de un desconcierto defensivo para anotar. A partir de ahí, el Varea se lanzó a por el empate y disfrutó de varias ocasiones, dos de ellas cortadas por fuera de juego. Parada, en el 83 y en el 86, pudo anotar e Isma disparó en el 88 y el balón lo sacó un defensa sobre la línea. Quizá mereció el empate el Varea, pero los errores en una categoría tan competida se pagan caro.