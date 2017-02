UN PRIVILEGIO, ALVARETE

Este pasado sábado pudimos disfrutar del homenaje que recibió nuestro querido amigo Álvaro en Valladolid, club y ciudad donde ha vivido y cerrado su última etapa como profesional. Fue un auténtico placer ver la admiración y respeto que el público de Zorrilla le transmitió en esos minutos de gloria que sólo los elegidos pueden disfrutar. Fue un homenaje al gran jugador y a la gran persona, le conocen bien. Cómo con tan pocas palabras se puede decir tanto. Personalmente me siento un privilegiado de que la vida me cruzara con Álvaro por allá en 1985, donde comenzó a forjarse una relación de amistad que a día de hoy se mantiene intacta, al igual que el resto de los amigos; Nacho Montenegro, Edu Rincón, Toño Escuder, Aitor Pina, Chafu Moreno, Miguel Prádanos y Carlos Escuder, así como otros amigos que se han ido uniendo a nosotros a lo largo de estos años, como Luiso Fernández. Un grupo de amigos a los que la vida ha ido orientado hacia caminos de diferentes direcciones, pero que ello no implica que perdamos la orientación y sentir de este magnífico grupo de amigos, del que disfrutamos y presumimos. Evidentemente Álvaro, que desde los 14 años tomó el camino del fútbol profesional al irse a vivir a Zaragoza, siempre ha sabido que ahí están sus amigos, que ahí tiene un apoyo, que ahí le están esperando. Muchas son las cosas que Álvaro nos está aportando a los amigos tanto en nuestros encuentros, como desde la distancia, pero realmente cuesta destacar en una persona tan virtuosa adjetivos que lo definan. En mi opinión, humildad y ejemplo son las palabras que destacaría al hablar de mi querido amigo y hermano Álvaro Rubio. Para terminar, permitidme unas palabras dirigidas a él; «Alvarete, aunque me consta que lo sabes, estés donde estés, siempre tendrás aquí a tus amigos, a tus amigos de verdad».