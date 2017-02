No con los colores del Rayo

Nunca un fichaje del Rayo Vallecano tuvo tanta polémica y duró tan poco. La incorporación en el mercado de invierno de Roman Zozulya desató una ola de indignación entre la afición del club franjirrojo, que mostró su malestar en las redes sociales con la llegada del delantero ucraniano, cedido por el Betis, y al que ha regresado. Unas críticas que nada tienen que ver con lo futbolístico o con su estado de forma o con el coste de la cesión. ¿El motivo?, la ideología del futbolista ucraniano. El club madrileño congeló la cesión durante unas horas ante la reacción de sus seguidores en las redes sociales antes del cierre de mercado invernal, pero terminó llevándola a cabo tras confirmar que no tenía «ningún vínculo neonazi». De hecho, el club publicó un comunicado del propio jugador en el que asegura que sus actos en Ucrania coinciden con «los valores sociales que preconiza el Rayo Vallecano y su incondicional afición».

Algunos miembros del grupo Bukaneros, de ideología de ultra izquierda y que se consideran antifascistas y antirracistas, se presentaron en el entrenamiento con una pancarta. «Vallekas no es lugar para ti. Presa, para ti tampoco. Vete ya», decía el cartel, en alusión al jugador ucraniano y a Martín Presa, presidente del club. Horas antes este grupo ya había mostrado su negativa a la llegada de Zozulya en las redes sociales diciendo que «la franja no se defiende a base de nazis» y asegurando que «no quieren a tipos» como el futbolista ucraniano porque su «filiación nazi le impide vestir la franjirroja. No la vas a ensuciar».

Zozulya, para evitar un encontronazo con estos hinchas, decidió salir de las oficinas del Rayo por una puerta alejada de la principal. Y es que la historia de Zozulya está rodeada de la polémica desde su llegada al Betis debido al apoyo que siempre ha mostrado al ejercito de su país y por el hecho de que en algunas fotos se le ha visto vestido de militar y empuñando un arma. «Mi llegada a España estuvo acompañada por un malentendido por culpa de un periodista que no conoce la realidad de Ucrania. Llegué a Sevilla con una camiseta con el escudo de mi país y unos versos del poeta Taras Shevchenko, estudiado en todas las escuelas de la Unión Soviética», dijo.