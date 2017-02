Los líderes no dan tregua

La primera fase de la Copa de Veteranos encara su recta final, ya solamente con una jornada por delante después de un fin de semana en el que las clasificaciones se movieron poco, al menos en cuanto a los líderes de los grupos, y es que Avioneros, Trans Logroño, Las Gaunas y Hormigones Angulo sacaron adelante sus encuentros para mantenerse al frente una semana. Otra jornada, además, en la que se produjeron de nuevo lesiones, algo que está afectando a una competición que espera que pronto vuelvan todos a pleno rendimiento.

GRUPO ABOLIVIANOS UN. 2 C. FRANKFURT 7 GRUPO BCASH CONVERTER 0 T. LOGROÑO 6 GRUPO CTÍO AGUS-FABRIK. 2 NEBRASKA 1 GRUPO DTAB. Y T. REV. 2 H. ANGULO 3 VIANÉS TRES TINAS 1 AVIONEROS 4 SIEMPRE ECUADOR 2 C. SAYAGUESA 4 TOSCANA-BERONES 0 LAS GAUNAS 1 INOX. DMEDINA 0 FV RIOJA 1 YAGÜE-4 CANT. 2 VAREA V. IJALBA 0 CORINOX 1 COSMOS 2 BOLIVIA 4 VENDING LARDERO 7 LA MÓVIL&PAPEO 2 1 BERCEO 5

Bolivianos Unidos: Jose Melgar, Elias Louzaga, Ricardo, Vaca Robbins, José Luis Condori, Erwin Zambrana, Eloy Trejo, Rafael Asid y Wilson Saucedo.

Cervecería Frankfurt: Bravo, Diego Ruiz, Jorge Sarzan, Sergio San Martín, Iñigo Olarte, Eduardo Gracia, Luis Miguel Jiménez, Javier Macías, Roberto Martínez, Roberto Guzman y Sergio Covanera.

Goles: 0-1, m. 3. Olarte; 0-2, m. 8. Gracia; 1-2, m. 25. Wilson; 1-3, m. 36. Luis Miguel; 1-4, m. 40. Gracia; 1-5, m. 46. Javier Macias; 1-6, m. 65. Diego; 2-6, m. 80. Ricardo; 2-7, m. 80. Javier Macias.

Cash Converter: Ángel Pérez, Roberto Vílches, Jesús Salinas, Pedro Luis, Baldomero Pinto, Tomás García, Roberto Pinillos, Raúl Segura, Fernández, Diego Gándara y Jorge Riaño.

Trans Logroño: Doroftei Ioan, Paul Stan, Plamen Nedyalkov, Claudiu Alin, Illuca Constantin, Ioan Isal, Alin Dan, Cornel Liahu, Marian Aurel, Luician Lapadat y Florin Ioan.

Goles: 0-1, m. 19. Ioan Isal; 0-2, m. 27. Ioan Isal; 0-3, m. 36. Illuca; 0-4, m. 52. Ioan Isal; 0-5, m. 69. Ioan Isal; 0-6, m. 84. Florin Ioan.

Tío Agus-Fabrikbuger: David Santos, Cornado Chavoy, José Manuel Corral, Hugo Eduardo Morales, Rodrigo Gamboa, Alfonso Revuelta, Alejandro, Daniel Martínez, Altuzarra y Florencio Moran.

Nebraska: Nicolae Slabu, Héctor Jaime, Diego Alcalde, Gabriel Goja, Bogdan Sebastian, Francisco Molano, Marian Claudiu, Pista Paul Adrian, Alberto Sánchez, Rodrigo Corsino y Petru Alexander.

Goles: 1-0, m. 50. Daniel Martínez; 1-1, m. 56. Francisco Molano; 2-1, m. 69. Alejandro Manso.

Tabiques y Techos Revestimientos: Catic Batacu, José Ángel Alebedo, Amador Fernández, Toma Florin, David Rodríguez, Miguel Vallejo, Víctor Domínguez, Andrés Felipe, Ionut Lungu y Metola.

Hormigones Angulo: Diego Angulo, Juan Diego Ramos, Héctor Pérez, Marcos Martínez, Ricardo Diaz, Eduardo Aranzubía, Pierre Hervías, Héctor Salazar, Santiago Viniegra, Abel Salazar y Eduardo Prado.

Goles: 1-0, m. 23. Metola; 2-0, m. 27. Amador; 2-1, m. 52. Ricardo; 2-2, m. 56. Abel Salazar; 2-3, m. 65. Ricardo.

Grupo A

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Avioneros 10 4 3 1 0 21 5

2. Yagüe-C. Cant. 10 4 3 1 0 8 1

3. Varea V. Ijalba 7 4 2 1 0 10 6

4. Tres Tinas Vianés 4 4 1 1 2 4 7

5. C. Frankfurt 3 4 1 0 3 14 15

6. Bolivianos Un. 0 4 0 0 4 3 26

Grupo B

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Trans Logroño 10 4 3 1 0 16 4

2. Cosmos 7 4 2 1 1 6 6

3. S. Ecuador 6 4 2 0 2 9 11

4. C. Sayaguesa 4 4 1 1 2 9 10

5. Corinox 4 4 1 1 2 11 13

6. Cash Conv. Vill. 2 4 0 2 2 7 14

Vianés Asador Tres Tinas: Santos Valerio, Carlos Galilea, Angé López, Francisco Ruiz, Sergio Arribas, Francisco Ibar, Carlos Duque, Fran Labeaga, Rubén Cabezón, Ricardo Barco y Amadeo Martínez.

Avioneros: Alberto Serrano, Rubén Romero, Daniel Martínez, Dani Flores, Salvador Martínez, Sergio Ramos, Lorenzo Marín, Juan Pascual, Carlos Pascual, Rubén Velilla y Jose Royo.

Goles: 0-1, m. 23. Salvador Martínez; 0-2, m. 44. Daniel Martínez; 0-3, m. 70. José Royo; 1-3, m. 75. Rubén Cabezón; 1-4, m. 80. Dani Flores.

Siempre Ecuador: José Leonardo, Moustapha, Hugo Bolivar, Walter Josue, Christian Espinoza, César Vladimir, Fredy Miguel Carrión, Vinicio Leonardo, Carlos Freddy, Eduardo Navarro y Segundo Felipe.

Construcciones Sayagues: Juan Antonio Sierra, José Santamaría, Alejandro Alonso, Juan Pereira, Sergio González, David Mendoza, Gonzalo García, Juan Carlos Carballo, Guillermo y Morales.

Goles: 0-1, m. 22. Morales; 1-1, m. 44. Vinio Leonardo; 1-2, m. 68. Morales; 1-3, m. 71. Guillermo; 2-3, m. 83. César Vladimir; 2-4, m. 85. Guillermo.

Toscana-Berones Veteranos: Enrique Illera, Nabil Jabir, Joel Fernández, Alberto Guerra, Francisco Pérez, Samad, Iván Matamoros, Brahim Fikri, José Carlos Castro, Jesús Jiménez y Boujemaa.

Hotel Restaurante Cafetería Las Gaunas: Juan Carlos Armando, Osman Nezetov, Álvaro Yanguas, Jesús Javier Castillo, Lander Olano, Rosen Dishov, César González, Iñigo Martín, Antonio Barbarin, Diego Santamaría y Jorge Bravo.

Goles: 0-1, m. 2. Rosen Dishov.

Árbitro: Alfredo.

Inoxidables Dmedina: Víctor Costit, Aitor Pérez, José María Antoñanzas, Quintino Costa, Marcelo Suárez, Aritz Antón, David Merina, José Pedrosa, Sergio Urruti, José Manuel Saenz e Iñigo Martínez.

FV Rioja: Daniel Martín, Carlos Valdemoros, Álvaro Martínez, Guillermo Bergasa, Daniel Muntion, Rubén Carballes, Óscar Barahona, Eduardo Ruiz, David Crespo, Jose Pasaro y Juan Pablo Nieto.

Goles: 0-1, m. 54. Eduardo Ruiz.

Árbitro: Hernández.

Grupo C

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Las Gaunas 10 4 3 0 0 11 4

2. Tío Agus-Fabrik. 7 4 2 0 1 11 6

3. Nebraska 6 4 2 0 2 12 11

4. V. Ladero 4 4 1 0 2 11 10

5. Toscana-Beron. 4 4 1 0 3 3 13

6. Bolivia 2 4 0 0 4 5 14

Grupo D

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. H. Angulo 12 4 4 0 0 18 5

2. Tab. Techos 9 4 3 0 0 13 5

3. FV Rioja 6 4 2 0 2 9 7

4. Berceo 6 4 2 0 2 10 11

5. Inox. Dmedina 1 4 0 1 3 2 11

6. La Móvil Papeo2 1 4 0 1 3 3 15

Yagüe-Cuatro Cantones: Israel Guerra, Víctor Villar, Martín, Alexander Salinero, Casado, Sergio Bañuelos, Víctor Sánchez, Pedro Fuentes, Jonathan, César Romo e Iván Cabrerizo.

Varea Viña Ijalba: Ioan Gorgan, José Miguel Sánchez, Enrique Murga, Alejandro Ruiz, Luis Carlos Portela, Martínez, Vasilica Ursache, Javier Fernández, Paun Eugen, González y Antonio.

Goles: 1-0, m. 47. Casado; 2-0, m. 89. Víctor VIllar.

Árbitro: Alsasua.

Corinox: José Carlos León, Arturo Gil, Carlo Montes, Joaquín, Óscar Martínez, Ricardo Diez, Josu Rojo, Raúl Martín, Juan Pedro, Álvaro Madurga, Enrique Corrales y Eduardo Martínez.

Cosmos: Daniel Yrureta, Roberto García, Santolaya, Miguel Aguado, De Jaime, Javier de Miguel, Pablo de Miguel, Dos Santos, Jonatan y Ali Ben Aissa.

Goles: 1-0, m. 2. Eduardo; 1-1, m. 36. Ali Ben Aissa; 1-2, m. 88. Santolaya.

Árbitro: Edu Fernández.

Bolivia: Jony Luis, Alex Arandia, Víctor Hugo Mejía, Julio Rojas, Juan Carlos, Gandy Nuñez, Khalid Aghzaf, Daniel Pinto, David Ugarte, Juan Carlos Vaca y Edwin Arandia.

Vending Lardero: Pedro, Diego, Miguel Blanco, Alfredo, César Martín, Sergio Villena, Antonio Fernández, Alejandro Sánchez, Juan Manuel Rico, Somalo y Fernando.

Goles: 0-1, m. 14. Diego; 0-2, m. 15. Rico; 1-2, m. 45. Gandy; 1-3, m. 46. Villena; 1-4, m. 48. Rico; 1-5, m. 60. Rico; 2-5, m. 65. Juan Carlos; 3-5, m. 68. Gandy; 3-6, m. 72. Antonio; 3-7, m. 86. Rico; 4-7, m. 89. Juan Carlos.

La Móvil & Papeo 2: Ángel Ruiz, Ángel Carnicero, Hugo Sevilla, Jesús Adolfo, Héctor Casado, Rodríguez, Israel Ruiz, Juan Martínez, Hugo Figueiredo, Jonathan y Rubén González.

Berceo: Alejandro Peso, Francisco Javier, Jesús García, Sergio Cameros, Nathan Timithy, Pedro Pastor, Miguel Ángel, José Antonio, David Sobrino, Eduardo y Rodolfo.

Goles: 0-1, m. 40. Cameros; 0-2, m. 51. Eduardo; 1-2, m. 65. Jesús Adolfo; 1-3, m. 78. Pedro Pastor; 1-4, m. 88. Cameros; 1-5, m. 91. Cameros.

DOMINGO, 29 DE ENERO

Grupo A

9.15 Varea Avioneros-Varea Viña Ijalba

9.15 Viana Tres Tines Vianés-C. Frankfurt

9.15 El Salvador Bolivianos-Yagüe 4 C.

Grupo B

9.15 Pradoviejo Trans Logroño-Cosmos

11.15 Pradoviejo Cash Converter-C. Sayaguesa

9.15 Pradoviejo S. Ecuador-Corinox

Grupo C

9.15 Pradoviejo H. Las Gaunas-Nebraska

9.15 Mundial 82 Toscana Berones-V. Lardero

11.15 Pradoviejo Bolivia-Tío Agus Fabrik.

Grupo D

9.15 Pradoviejo Berceo-Hormigones Angulo

11.15 Pradoviejo La Móvil&Papeo2-FV Rioja

9.15 Pradoviejo Inox. Dmedina-TyT Revest.