El Balsamaiso toma impulso

El Balsamaiso parecía a comienzo de temporada uno de los equipos a tener en cuenta en la lucha por el ascenso a Tercera. Sin embargo, el conjunto logroñés entró en una espiral de derrotas desde la segunda jornada que le relegó a la zona baja de la clasificación. En el parón de Navidad, la directiva blanquilla buscó un cambio de rumbo y Gonzalo Santamaría asumió el mando del equipo. Su estreno, ante el Náxara B, se saldó con una victoria que fue refrendada el pasado domingo ante su afición, sumando el segundo triunfo consecutivo al derrota en un igualado choque a la Oyonesa B, gracias a dos goles en los últimos minutos del primer tiempo.

SAN LORENZO 2 BERCEO 1 CENICERO 2 CIUDAD DE ALFARO 3 BALSAMAISO 2 OYONESA B 1 BAÑUELOS 2 PRADEJÓN 4 AUTOL 3 NÁXARA B 2 ALDEANO 3 HARO SPORT CLUB 1 ALBERITE 3 YAGÜE 0 San Lorenzo: Miguel Hervías, Úbeda, Blanco, Arbaizar, Azcárate, Rodrigo Llanos, Sergio (Mario Garrido, m. 74), Yari, Rosales (Iván Santamaría, m. 88), Yerai (Lugo, m. 82) y Jairo (Eder, m. 67). Berceo: Daniel (Raposo, m. 79), Gabriel, Ignacio, Murillo (Mancebo, m . 46), Iñigo (Álvaro, m. 46), Novoa, Flores, Omar, Viguera, Navajas (Castillo, m. 63) y Javi López. Goles: 1-0, m. 41. Rosales; 2-0, m. 44. Sergio; 2-1, m. 57. Viguera. Árbitro: Millán Bárcenas, con Juan Borja Guillén y Diego Fernández. Amonestó a los locales Llanos, Úbeda, Azcárate, Félix y Santamaría y los visitantes Gabriel, Novoa y Castillo. Expulsó a Arbaizar del San Lorenzo por doble amarilla (m. 38). Cenicero: Raúl García, Rubén, Pablo, Abel Castro, Rodolfo (Sergio, m. 55), Aarón, Víctor (Diego, m. 89), Lapuente, Arturo, Adrián Santos (Jorge, m. 73) y Delgado (Andoni, m. 34). Ciudad de Alfaro: Raúl Marín, Juan (Saenz, m. 55), Mario, Arturo, Sergio, Toscano, Álvaro, Abderrahman (Pasquier, m. 60), Lozano (Adrián Arias, m. 79), Luis Muñoz y Abel Bayona (Carlos Liso, m. 71). Goles: 0-1, m. 3. Sergio; 0-2, m. 16. Adrián; 0-3, m. 55. Abel Bayona; 1-3, m. 70. Lapuente; 2-0, m. 89. Abel Castro. Árbitro: Jara Toledano, asistida por Borja Reche y Roberto Montoya. Amonestó al jugador visitante Abderrahman. Balsamaiso: Christian, Montalvo (David de Miguel, m. 65), Carles Tapia, Pablo Prieto, Asier Ganuza, Cristian (Asier Estalayo, m. 60), Álvaro (Bazo, m. 57), Ángel de Miguel, Cornago, Christian Jordedo (Iker, m. 80) y Edu Martín. Oyonesa B: Unai, Alejandro, Jean Diaby (Ander, m. 64), Sergio, Gorka, Javier (Tomás, m. 70), Víctor (Tasio, m. 70), Braian, Casillas, Mario y Borja (Jaime, m. 59). Goles: 1-0, m. 42. Edu Martín; 2-0, m. 44. Christian; 2-1, m. 60. Braian. Árbitro: Pierre Van den Hende, con Miguel Sesma y David López. Amonestó a Álvaro, Pablo e Iker del Balsamaiso y a Unai y Alejandro de la Oyonesa B. Bañuelos: Martínez, Fulgueira, Rubén (Andrés, m. 81), Alex, David Bargondia, Villoslada, Óscar Sacristán (Jonás, m. 46), Damián, Saleh (Jack, m. 72), Valentín (Adrián Porres, m. 72) y David García. Pradejón: Sergio, Diego (Iván, m. 89), Cordón, Boujemaa, Abrahan, Garatea (Rubén, m. 89), Caballero, Mikel, Iker (Ibrahim, m. 89), Gorka (David Linde, m. 83) y Salah. Goles: 1-0, m. 25. David García; 1-1, m. 28. Garatea (de penalti). 1-2, m. 39. Alexandru (p.p.): 1-3, m. 40. Caballero; 2-3, m. 50. David García; 2-4, m. 85. Mikel. Árbitro: Gallardo, con Rodríguez y Jiménez. Amarilla a Óscar, Villoslada, Alex y Jonás del Bañuelos y a Diego, Gorka y Abrahan del Pradejón. Expulsó al local David Bargondia. Autol: Miguel García, Gil, Cebrián (Solana, m. 77), Javier Gómez, Andrés, Ramón, Manrique, Merino, Octavio (Nico, m. 65), Castillo (Miguel Abad, m. 77) y Lacueva (Asier Cuevas, m. 65). Náxara B: Andrés, Mario, Óscar, Iñaki, Christian, Ojeda, Dani, Peña, Bilal, Acha y Metal (Vegas, m. 66). Goles: 1-0, m. 47. Merino; 1-1, m. 67. Iñaki; 1-2, m. 69. Acha; 2-2, m. 78. Manrique. 3-2, m. 82. Gil. Árbitro: José Miguel Alcalde, asistido por Ángel David Domínguez y Jonathan Alcaraz. Mostró cartulina amarilla al jugador local Merino y a los visitantes Ojeda, Acha, Peña y Vegas. Aldeano: Endika (Rubén, m. 46), Ilies Ile, Alejandro Jiménez, Javier, Jesús, Marcos (Gabriel, m. 38), Helmuth, Del Puente, Abdelkarim, Aitor Velázquez y David Villar (Abderrahman, m. 59). Haro Sport Club: Daniel Esteban, Eloy Lerena (Trejo, m. 70), Francisco, Ander, Jon, Asier, Rubén, Untoria, Mendoza, Morales (El Kassinui, m. 70) y Richard (Cornejo, m. 70). Goles: 1-0, m. 58. Aitor; 2-0, m. 77. Abdelkarim; 2-1, m. 80. Jon; 3-1, m. 89. Aitor Velázquez. Árbitro: Guillermo Paz, asistido por Asier González y Roberto Jiménez. Amonestó a Abderrahman del Aldeano y a Ander, Eloy Lerena, Cornejo y Asier del Haro Sport Club. Alberite: Alfonso, Lucas, Cris, Nicolás, Gómez (Crespo, m. 77), Ángel, Fernando (Marcos, m. 70), González, Chusmita (Juan, m. 57 (Gabriel, m. 66)), Oregui y Ochoa. Yagüe: Cristian, Borja (Rituerto, m. 46), Iván Martínez (Aly, m. 64), Miguel Sánchez, Mario Imaz, Álvaro (Mario López, m. 46), Jair, Raúl Parra, Diego, Murias y Miguel (Bermejo, m. 53). Goles: 1-0, m. 31. Oregui; 2-0, m. 41. Chumita; 3-0, m. 65. Ochoa. Árbitro: Oliver Lázaro, con Pinto y Franco. Amonestó a Chusmita, Ángel y Lucas del Alberite y a Imaz, Miguel, Borja, Diego, Jair, Martínez y Bermejo. Expulsó al visitante Diego por doble amonestación (m. 33).

El partido comenzó con alternativas, sin que ninguno de los dos equipos lograse imponerse en el juego a su rival. Intentos de un lado a otro del campo pero escasas oportunidades hasta que, en torno al minuto 25, el Balsamaiso empezó a mostrarse superior, dejándose ver constantemente en las inmediaciones del área visitante. Empezaron entonces las ocasiones de los logroñeses, como un centro al larguero de Álvaro, un tiro de Ángel de Miguel taponado por Unai o un cabezazo alto de Edu Martín.

Parecía que no iba a conseguir materializar su dominio el Balsamaiso, pero en el minuto 40, Edu Martín caía derribado en el área por Borja y el colegiado señalaba un protestado penalti. El mismo Edu Martín se encargaba de marcarlo y dos minutos después, asistía a la llegada al área de Christian Jordedo, que resolvió ante Unai para hacer el segundo de los locales. En un visto y no visto, el partido se ponía muy de cara para el Balsamaiso.

Tímidamente, la Oyonesa B lo intentó en los primeros compases del segundo tiempo, sin conseguir traducir su posesión en ocasiones. Consiguieron, pese a ello, acertar en la primera clara, con una buena definición de Braian, cruzando ante el meta local en el minuto 69. Los alaveses empezaron a animarse, exigiendo más a un Balsamaiso que, pese a ello, logró defenderse con sobriedad, sin conceder ocasiones para asegurar un valioso triunfo.