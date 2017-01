Fernando Llorente debuta en Anfield Road con dos goles y victoria

logroño. Anfield Road dio ayer la bienvenida a Fernando Llorente de la peor forma posible para los intereses del Liverpool, ya que el Swansea ganó en el mítico estadio por 2-3 con dos goles del delantero de Rincón de Soto.

El partido de Anfield abrió la vigésimo segunda jornada de la premier League. Fernando Llorente y el islandés Gylfi Sigurdsson marcaron para el conjunto galés, mientas que el brasileño Roberto Firmino firmó los tantos locales.

«Un honor haber ganado y marcado 2 goles en mi primera visita a Anfield. Muy feliz por la victoria y por el trabajo de todo el equipo #Swans», indicó el delantero español a través de su cuenta en Twitter.

Y es que el de ayer era un partido especial para Llorente, ya que nunca había pisado el césped de uno de los campos con más historia del fútbol mundial, famoso no por sólo por su equipo y por sus títulos, sino también por la canción que nace en The Kop, 'You'll never walk alone'.

Fernando Llorente abrió el marcador por partida doble. Primero con el 0-1, en el minuto 48, cuando aprovechó un balón dentro del área para adelantar a su equipo, y luego con el 0-2, en el 52, con un potente cabezazo a un centro desde la banda izquierda de Carroll.

Después respondió su adversario por medio de Firmino (1-2, minuto 55 y 2-2, minuto 69), pero Sigurdsson anotó poco después el tercer tanto del Swansea. El club galés abandona la última posición de la tabla, pendiente de los resultados de Sunderland, Hull City y Crystal Palace.