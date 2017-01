El Alavés vestirá 'Rioja Alavesa'

La rioja -alavesa ,no existe ,eso es una mentira ,no existe desde ninguna forma jurídica,como zona,comarca o cualquiera otra situación

Explicaselo al que piensa que existen, lo mismo que cree en los reyes magos y en el ratoncito perez. Pero evidentemente, rioja alavesa no existe, se puede empeñar y decir lo que quiera pero creer en cosas que no son ciertas es para ir a un especialista.

Yo no he dicho que exista una DO de Rioja Alavesa, solo he dicho que la Rioja Alavesa existe y no incumplen ninguna normativa.