Segunda jornada con sorpresas

La Copa de Veteranos supone cada año un agradable y entretenido parón en la habitual trayectoria de la liga regular. Una nueva competición en la que medirse a otros rivales, empezar de cero, probar cosas nuevas. Una fase de la temporada que siempre ofrece interesantes encuentros y sorpresas, como las que se empieza a producir en la segunda jornada copera.

GRUPO AVAREA V. IJALBA 4 C. FRANKFURT 2 GRUPO BCOSMOS 2 C. SAYAGUESA 0 GRUPO CNEBRASKA 1 VENDING LARDERO 2 GRUPO DTYT REVESTIMIENTOS 5 BERCEO 1 YAGÜE 4 CANTONES 0 AVIONEROS 0 SIEMPRE ECUADOR 2 CASH C. VILL. 0 AGUS FABRIKBURGER 0 LAS GAUNAS 1 IN. DMEDINA 1 LA MÓVIL & PAPEO 1 BOLIVIANOS UNIDOS 0 VIANÉS 2 CORINOX 1 TRANS LOGROÑO 3 BOLIVIA 0 TOSCANA-BERONES 2 H. ANGULO 4 FV RIOJA 2

Varea Viña Ijalba: Ioan Gorgan, José Miguel, Enrique Murga, Alejandro, Luis Carlos Portela, Martínez, Adeola, Vasilica, David Saenz, Javier Fernández y González.

C. Frankfurt: David Bravo, César López, Rafael Vinagre, Diego Ruiz, Sergio Martín, Raúl Macho, Luis Miguel, Javier Macias, Roberto Martínez, Francisco Fracia y Miguel Ángel García.

Goles: 0-1, m. 13. San Martín; 0-2, m. 33. Diego; 1-2, m. 40. Adeola; 2-2, m. 42. Martínez; 3-2, m. 50. Martínez; 4-2, m. 83, Enrique Murga.

Árbitro: Cárcamo. Expulsó a Roberto.

Cosmos: Carlos Liria, Daniel Yrureta, Roberto García, Miguel Aguado, Fernández, De Jaime, Pablo de Miguel, Dos Santos, Rafael de Arriba, Gregorio Hidalgo y Ali Ben Aissa.

Construcciones Sayaguesa: Juan Antonio Sierra, Santamaría, Alejandro Alonso, José Ramón Andreu, Mario Argüelles, Eduardo Torres, Diego Benito, David Mendoza, Gonzalo García, Juan Carlos Carballo y Demian Fontan.

Goles: 1-0, m. 25. Yrureta; 2-0, m. 38. Gregorio.

Árbitro: Alfredito.

Nebraska: Wilson de Jesús, Pablo Gabriel Valles, Diego Alcalde, Bogdan, Molano, Juan Carlos, Ionut Vasile, Larrañaga, Alberto, Rodrigo y Petru Alexandru.

Vending Lardero: Juan Carlos, Miguel Blanco, San Martín, Alfredo Lucea, Víctor Pérez, Jesús Barrios, Abdellatif, Jesús de Pablo, Juan Manuel, Somalo y Pedro.

Goles: 1-0, m. 9. Bogdan; 1-1, m. 39. Juan Manuel; 1-2, m. 44. Blanco.

Árbitro: Fernando Cabezón. Expulsó por dos amarillas a Juan Manuel.

Tabiques y Techos Revestimientos: Catic Batacu, German Antón, Teofil Matei, Eduardo Jiménez, Fernando Rovetta, David Rodríguez, Álvaro, Ionut Lungu, Aarón Ruiz, Víctor Domínguez e Iván Montero.

Berceo: Jesús San Martín, Franciso Javier, Manuel Madrigal, Jesús García, Sergio Cameros, Pedro Pastor, César Dopazo, José Antonio Sainz, David Sobrino, Eduardo del Álamo y Rodolfo Cámara.

Goles: 1-0, m. 17. Iionut Lungu; 2-0, m. 21. Ionut Lungo; 2-1, m. 53. Cameros; 3-1, m. 65. Ionut Lungu; 4-1, m. 70. Aarón Ruiz; 5-1, m. 88. Víctor Domínguez.

Árbitro: Gonzalo.

Grupo A

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Varea V. Ijalba 6 2 2 0 0 9 3

2. Yagüe C. Cant. 4 2 1 1 0 2 0

3. Avioneros 4 2 1 1 0 5 4

4. T. Tinas Vianés 3 2 1 0 1 2 2

5. C. Frankfurt 0 2 0 0 2 6 9

6. Bolivianos Uni. 0 2 0 0 2 1 7

Grupo B

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. S. Ecuador 6 2 1 0 0 6 2

2. Trans Logroño 4 2 1 1 0 5 3

3. Cosmos 3 2 1 0 1 3 4

4. Cash Conv. Vill. 1 2 0 1 1 6 7

5. Corinox 1 2 0 1 1 6 8

6. C. Sayaguesa 1 2 0 1 1 2 4

Yagüe Cuatro Cantones: Casado, Víctor Villar, Eduardo Salinero, Martín, Sergio Bañuelos, Víctor Sánchez, Jonathan Jiménez, Javier Fernández, César Romo, Jorge Aceña e Iván Cabrerizo.

Avioneros: Alberto Serrano, Antonio Rioja, Daniel Martínez, Salvador Martínez, Sergio Ramos, Carlos Pascual, Rubén Velilla, Rolando Balmaseda, Juan Pascual, Rubén Moreno e Iñigo Rodríguez.

Goles: No hubo.

Árbitro: Germán. Amonestó a Juan Pascual y Carlos Pascual del Avioneros.

Siempre Ecuador:

Fredy Miguel Carrión, Zambrano, Walter Josue, Christian Espinoza, Luis Enrique Ortega, Bogdan Sebastian Cretu, Edison Roberto Silva, Vinicio Leonardo Montero, Carlos Freddy Poco, Daniel Monteros y Segundo Felipe Coronel.

Asador Tres Tinas Vianés: Jorge Riaño, Eneko Bartolomé, Roberto Vílches, Eduardo Pascual, Jesús Salinas, Pedro Luis Pérez, Javie rMoura, Patricio Bongo, Javier Santos, Roberto Pinillos y Miguel Ángel Tobías.

Goles: 1-0, m. 55. Edison Roberto; 2-0, m. 89. Vinicio Leonardo.

Árbitro: Eduardo Fernández.

Tío Agus-Fabrikburger: Daniel Martínez, Antonio Manuel Caro, Jorge Luis Escribano, Hugo Eduardo Morales, Rodrigo Gamboa, Alfonso Revuelta, Alejandro Manso, Miron Dobritan, Julián Ángel Altuzarra, Diego Alonso y Florencio Moran.

Hotel Restaurante Cafetería Las Gaunas: Alberto Ruiz, Juan Pablo Pavón, Álvaro Yanguas, Jesús Javier Castillo, Iñigo León, Lander Olano, Rosen Dishov, César González, Antonio Barbarin, Enrique Diez y Jorge Bravo.

Goles: 0-1, m. 41. Jesús Javier Castillo.

Árbitro: Aguirrebeña.

Inoxidables Dmedina: Victor Costit, Aitor Pérez, José María Antoñanzas, Marcelo Suárez, Diego Martínez, Arizt Anton, José Manuel Martínez, David Bozalongo, Sergio Urruti, Rodrigo Redondo e Iñigo Martínez.

La Móvil A.A. & Papeo 2: Jaime Merino, Ángel Carnicero, Sergio Segura, Hugo Sevilla, José Luis Carnicero, Álvaro Ugarte, Jesús Ángel González, Hassan Kamane, Alberto Sancho, Rodríguez y Rubén González.

Goles: 1-0, m. 30. Sergio Urruti; 1-1, m. 73. Alberto Sancho.

Árbitro: Eduardo.

Grupo C

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. Las Gaunas 6 2 2 0 0 3 1

2. Nebraska 3 2 1 0 1 8 3

3. Tio Agus Fabrik. 3 2 1 0 1 3 1

4. Vending Lardero 3 2 1 0 1 3 3

5. Toscana Berones 3 2 1 0 1 2 3

6. Bolivia 0 2 0 0 2 1 9

Grupo D

EQUIPO PT J G E P GF GC

1. H. Angulo 6 2 2 0 0 10 2

2. Tab. Techos R. 6 2 2 0 0 9 1

3. FV Rioja 3 2 1 0 1 7 5

4. La Móvil Papeo2 1 2 0 1 1 1 5

5. Inox. Dmedina 1 2 0 1 1 2 7

6. Berceo 0 2 0 0 2 2 10

Bolivianos Unidos: Jose Melgar, Nestor Lara, Ricardo Mendoza, Erik Flores, Boni Cruz, Raúl Cruz, Vaca Robbins, Fran Tomás, José Luis Condori, Omar Alfredo, Rubén Gandaría y Eloy Trejo.

Asador Tres Tinas Vianés: Santos Valerio, Carlos Galilea, Sergio Arribas, Francisco Ibar, Carlos Duque, Ricardo Barco, Iván Corres, Amadeo Martínez, Esteban Martínez, Antonio Gutiérrez y Asier Cuadrado.

Goles: 0-1, m. 81. Sergio Arribas; 0-2, m. 91. Ricardo Barco.

Árbitro: Gilberto.

Corinox: Joaquín Caballero, Arturo Gil, Joaquín Valgañón, Óscar Martínez, Ismael Bueno, Daniel Cueto, Manuel Medina, Enrique Corrales, José María Nogales, Eduardo Martínez y Cristian.

Trans Logroño: Doroftei Ioan, Mircea Cristian, Plamen Nedyalkov, Claudiu Alin, Marius Viorel, Illuca Constantin, Alin Dan, Cornel Liahu, Lucian Lapadat, Florin Ioan y Florentin Petre.

Goles: 0-1, m. 16. Alin Dan; 1-1, m. 44. Eduardo Martínez; 1-2, m. 58. Marius Viorel; 1-3, m. 70. Lucian Lapadat.

Árbitro: Maxi Rubio.

Bolivia: Luis Claudio Villalon, Eugenio Andia, Julio Rojas, Francisco Vega, Khalid Aghzaf, Fernando Balceras, Daniel Pinto, Camacho, David Ugarte y Juan Ramiro Fernández.

Toscana Berones: Enrique Illera, Nabil Jabir, Gabriel Palacios, Alberto Guerra, Francisco Pérez, Abdessamad, Said Mounir, Rubén García, Jesús Jiménez, José María Merino y Javier Hernáez.

Goles: 0-1, m. 34. Rubén García; 0-2, m. 78. Rubén García.

Árbitro: Alfredo.

Hormigones Angulo: Diego Angulo, David Martínez, Juan Diego Ramos, Marcos Martínez, Eduardo Aranzubía, Pierre Hervías, Héctor Salazar, Sergio Pérez, Abel Salazar, Eduardo Prado y Rubén Moreno.

FV Rioja: Daniel Martín, Carlos Valdemoros, Álvaro Martínez, Daniel Muntion, Óscar Barahona, Eduardo Ruiz, David Crespo, Jose Pasaro, Sergio García, Vicente Ortega y Pedro Jesús Gómez.

Goles: 1-0, m. 19. David Martínez; 2-0, m. 27. Sergio Pérez; 3-0, m. 39. Sergio Pérez; 4-0, m. 52. Eduardo Prado; 4-1, m. 79. Óscar Barahona; 4-2, m. 83. Eduardo Ruiz.

Árbitro: Juanjo..

DOMINGO, 22 DE ENERO

Grupo A

9.15 Pradoviejo Avioneros-Bolivianos Unidos

9.15 Viana Varea V. Ijalba-Vianés 3 Tinas

9.15 El Salvador Cerv. Frankfurt-Yagüe 4 C.

Grupo B

9.00 Varea Cosmos-Cash Converter V.

9.15 Pradoviejo Trans Logroño-Ecuador

11.15 Pradoviejo C. Sayaguesa-Corinox

Grupo C

9.15 Pradoviejo H. C. Las Gaunas-Bolivia

9.15 La Ribera Nebraska-Toscana Berones

9.15 Pradoviejo Vending Lardero-Tío Agus

Grupo D

9.15 Pradoviejo Berceo-Inox. DMedina

9.15 Pradoviejo H. Angulo-La Movil & Papeo 2

9.15 Pradoviejo FV Rioja-Tab. y Techos Rev.