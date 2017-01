Pep Guardiola sufre una de sus duras derrotas

El Manchester City se estrelló 4-0 ante el Everton y se alejó seriamente de la posibilidad de luchar por el título en la Premier League en la 21ª jornada, en la que Josep Guardiola sufrió una de sus derrotas más duras como entrenador. El revés sufrido en Goodison Park supone la derrota más contundente sufrida por Guardiola en un partido de campeonato nacional.

Los anteriores duelos que un equipo dirigido por Guardiola había perdido por un margen tan amplio también fueron por 4-0 y se dieron en la Liga de Campeones, este curso con el City en el Camp Nou ante el Barcelona en la fase de grupos y en 2014 con el Bayern de Múnich en casa ante el Real Madrid en las semifinales de la Champions League de aquella temporada, que los 'merengues' terminarían conquistando semanas después en Lisboa.

El Manchester City, que había empezado cuarto el fin de semana, sale de la zona de Liga de Campeones y queda quinto de la clasificación, ya distanciado a 10 puntos del Chelsea, líder sólido y que el sábado se impuso por 3-0 en el terreno del Leicester (15º). Otros dos aspirantes al título, Tottenham (2º) y Arsenal (4º) continúan a 7 y 8 puntos respectivamente del Chelsea, tras ganar respectivamente 4 a 0 el sábado a West Bromwich (8º) y el colista Swansea (20º). Los 'Spurs' suman ahora 3 puntos más que los 'Citizens' y los 'Gunners' 2 más.

El delantero belga Romelu Lukaku abrió la fiesta del Everton con un disparo de primeras raso con la zurda (34). Kevin Mirallas, con la diestra (47) de disparo cruzado hizo el segundo. Tom Davies culminó una contra para anotar el tercero (79), y Ademola Lookman cerró la goleada (90+4).

El futuro se complica mucho para Guardiola, que desde su llegada al City ha tenido una trayectoria irregular y no ha terminado de convencer en Inglaterra. A pesar de la dureza del resultado, el técnico intentó mantener la calma en sus declaraciones de después del partido. «Creamos muchas oportunidades en la primera parte para marcar. Después lo que ocurrió es que no fuimos capaces de marcar y el Everton tuvo una única oportunidad y marcó. Luego anotaron también después del descanso y eso afectó anímicamente a los jugadores», explicó. «En el fútbol, hay veces que no necesitas hacer mucho para marcar. Ellos llegaban una vez y marcaban», lamentó.

Durante el partido, las imágenes de televisión mostraban un Guardiola con la mirada abatida, sin capacidad para corregir el rumbo. Además del entrenador, otro hombre que podría quedar tocado tras esta derrota es el portero chileno Claudio Bravo, que tuvo que recoger el balón cuatro veces de su portería.

Es la cuarta derrota del City en sus últimos ocho partidos ligueros y la segunda en los últimos tres, después del 1-0 adverso sufrido en el último día de 2016 en el campo del Liverpool.