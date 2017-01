El infierno de Ramos llega a Antiviolencia

La Liga Nacional de Fútbol Profesional anunció que va a denunciar ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia los actos violentos ocurridos durante el partido Sevilla- Real Madrid de Copa. En un comunicado informa que «como cada semana», remitirá «un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables».

LaLiga insiste que «seguirá cada jornada informando a la RFEF sobre los incidentes violentos que se producen en cada uno de los estadios de las distintas categorías del fútbol español y reclamando la convocatoria de la Comisión de Seguridad, Respeto y Tolerancia de la RFEF, así como la necesidad de incluir en los temas objeto de estudio por parte de dicha Comisión, los relativos a la Integridad del fútbol español, independientemente de la competición o categoría en que participen». Mientras, el Sevilla ha solicitado que LaLiga denuncie a Ramos, ante el Comité de Competición de la RFEF y en su caso a la Comisión Antiviolencia por «los gestos realizados en la celebración de un gol» .

Después de que durante el partido una parte del estadio corease cánticos con insultos hacia su persona y su familia, un penalti con 3-1 desató la caja de los truenos. Llegó con el Sevilla apretando en busca de la remontada a falta de siete minutos, el central tomó la responsabilidad de lanzar el penalti cometido sobre Casemiro por Kranevitter. Acompañó la pelota a la red con un toque sutil, un tributo a Panenka, y difuminó los sueños de su exequipo. Ahí la de cal, acto seguido llegó la de arena: Ramos 'dedicó' su gol a los 'Biris', la facción más radical de la grada sevillista, muy crítica con el camero. Se señaló la camiseta con su nombre y se puso las manos en las orejas para escuchar sus quejas. Para 'compensar' pidió perdón al resto del Pizjuán, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, los silbidos y cánticos fueron casi generalizados. «No me he calentado ni he faltado el respeto a la afición. No me sale celebrar aquí, aunque si se acuerdan de tu madre...», se defendió Sergio Ramos tras el choque. «El Sevilla siempre será mi casa, piten o no. Si se acuerdan de mi madre desde el minuto 1, esos no merecen respeto. El sevillismo, sí», dijo el camero.

«No me he calentado ni he faltado el respeto a la afición», se justificó el capitán del Real Madrid

«Lo que sucedió es muy malo para el fútbol y para la sociedad. No se debe insultar a nadie en un terreno de juego, y en este caso menos, cuando se trata de un jugador y un futbolista como Sergio Ramos», lamentó ayer Emilio Butragueño, que reconoció que el defensa del Real Madrid estaba en el vuelo de regreso a Madrid «muy dolido, porque Sevilla es su casa y quiere mucho a su ciudad y su club». En la misma línea se manifestó Zinedine Zidane. «Cuando te insultan no es agradable, pero esto no lo podemos evitar», apuntó. «Sergio ha hecho su partido y ahora no hay que pensar en estas cosas», resumió.