El Deportivo renuncia al fichaje de Deulofeu

El Deportivo ha dado por descartado el fichaje de Gerard Deulofeu por la negativa de su actual club, el Everton inglés, a cederle en el mercado invernal, según ha explicado este jueves el presidente del conjunto coruñés, Tino Fernández. «No me gusta hablar de nombres concretos porque no aporta nada, pero vamos a hacer una excepción. (Deulofeu) es un jugador que no va a salir de su equipo», comentó.