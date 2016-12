La RFEF reclama a quienes piden una Asamblea Extraordinaria que subsanen sus «errores»

Las peticiones de una Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol (RFEF) presentadas por quienes se oponen a Ángel María Villar ya tienen respuesta por parte del organismo, que ha dado de plazo hasta el 5 de enero para que las 37 solicitudes recibidas "subsanen las deficiencias" que presentaban, advirtiendo que si no se corrigen "se entenderá que se desiste de la solicitud".

En un comunicado difundido este jueves, la RFEF señala que el pasado 27 de diciembre se recibieron en el Registro General de la Real Federación Española de Fútbol 37 peticiones de solicitud de convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, 36 de ellas pertenecientes a asambleístas. Agrega que "en la misma fecha de su presentación" fueron analizados cada uno de los escritos, "habiéndose detectado en todos ellos una serie de deficiencias".

Un días después de recibir dichos escritos, prosigue la RFEF, se redactó una contestación individual a cada una de las 37 solicitudes registradas, detallando en todas esas respuesta "las deficiencias encontradas". "A día de hoy, 29 de diciembre, se han notificado mediante servicio de mensajería urgente todos los escritos referenciados, concediendo como plazo de subsanación de tales deficiencias, hasta el próximo 5 de enero de 2017. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la subsanación requerida, se entenderá que se desiste de la mencionada solicitud", prosigue la nota.

El organismo deja constancia de su "voluntad de cumplir con sus obligaciones estatutarias, desde la legalidad y la formalidad que requiere la solicitud presentada, y en tal sentido, mantendrá debidamente informados a todos sus afiliados".

Reparto de dinero a clubes no profesionales

El escrito responde a la petición de la candidatura de Jorge Pérez para que se convoque una Asamblea Extraordinaria en la que se trate el reparto del dinero entre los clubes no profesionales por la venta centralizada de los derechos audiovisuales.

Dicha solicitud fue firmada por el 20% mínimo de asambleístas, "después de haber recibido el apoyo de más de 200 clubes de 2ª División B y Tercera", según destacó la candidatura de Pérez, quien fuera secretario general de la RFEF hasta el 11 de octubre, fecha en la que fue cesado por Villar.

El único punto del orden del día de esa solicitud es la "deliberación y toma de decisiones sobre el destino del porcentaje de la contraprestación, establecida por el Real Decreto Ley 5/2015 (artículo 8.2.b y c) a percibir por la RFEF para las entidades participantes de las categorías no profesionales que disputen la Copa del Rey, así como la distribución del porcentaje restante, en caso de no destinarse su totalidad a éstos".

La propuesta de Jorge Pérez recibió un día después el respaldo del precandidato a las elecciones a la presidencia de la RFEF, Miguel Galán, quien consideró "esencial para normalizar la gestión" el debate en asamblea del reparto de los ingresos de la venta centralizada de los derechos audiovisuales entre los clubes no profesionales. "La firma de esta propuesta, que obliga a su trámite en la Federación, es un hito histórico que debe sentar las bases para futuras necesidades que el fútbol modesto tenga en su correcto desarrollo", subrayó Galán, actual presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe).