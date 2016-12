El Madrid mira a Courtois

Thibaut Courtois vuelve a colarse en la libreta de fichajes del Real Madrid. El portero del Chelsea es un viejo objeto de deseo del presidente Florentino Pérez, toda vez que durante su periplo de tres temporadas en el Atlético el conjunto blanco ya mostró interés en hacerse con sus servicios. El guardameta belga nunca ha ocultado su deseo de regresar a la capital de España, donde residió entre 2011 y 2014 y en la que conoció a su actual pareja.

Pese a que la portería del Bernabéu está bien cubierta con el costarricense Keylor Navas, nadie duda de que Courtois le daría un plus de calidad. No en vano, el exrojiblanco está considerado uno de los mejores arqueros del mundo a día de hoy.

El Chelsea, en cualquier caso, no pondrá fácil un traspaso que no agradaría a la afición del Atlético. Para el italiano Antonio Conte, técnico de los londinenses, Courtois es una pieza clave en su equipo, que encadena 11 triunfos en la Premier. Ahora bien, El conjunto inglés podría aprovechar el interés del Real Madrid en el portero para acometer el fichaje de James Rodríguez, incluyendo al belga en una operación que se elevaría hasta una cifra en torno a los 70 millones de euros. Por ahora, el conjunto que entrena Zinedine Zidane ha asegurado que el colombiano no saldrá en el mercado de invierno, aunque éste asegurase el domingo que tenía «siete días» para pensar su futuro.

La hipotética llegada de Courtois supondría, en principio, que el Madrid da por perdido a otros de sus objetos de deseo, David de Gea. el portero del Manchester United y de España estuvo a unos segundos de fichar por el cuadro blanco, pero la operación no se cerró y ahora es una pieza fundamental para Jose Mourinho.