La UDL sigue imponiendo su ley

La Liga Nacional Juvenil vivió este fin de semana la tercera jornada consecutiva en la que no se producen cambios en cabeza de la tabla. Todos los favoritos vencieron en una jornada con escasas sorpresas y en la que el líder, la UD Logroñés, salvó un duelo que se anunciaba complicado con mucha solvencia, goleando al EDF Logroño, cuarto clasificado.

LIGA NACIONAL JUVENIL Resultados Tedeón-Valvanera 1-3 EF Mareo-Berceo 0-1 Arnedo-SD Logroñés 0-4 Calahorra-Comillas 1-2 River Ebro-La Calzada 4-1 Tatú-Pradejón 1-1 EDF Log.-UD Log. 0-5 Calasancio-Villegas 2-2 Clasificación EQUIPO PT J G E P GF GC 1. UD Logroñés 36 15 11 3 1 49 9 2. River Ebro 30 15 9 3 3 36 14 3. Comillas 29 15 8 5 2 31 14 4. EDF Logroño 26 15 8 2 5 28 20 5. SD Logroñés 26 15 7 5 3 25 24 6. Berceo 24 15 7 3 5 29 19 7. EF Mareo 23 15 6 5 4 22 16 8. Arnedo 23 15 7 2 6 14 27 9. Valvanera 22 15 6 4 5 25 19 10. Calasancio 20 15 5 5 5 28 18 11. Calahorra 19 15 6 1 8 22 17 12. Villegas 18 15 5 3 7 26 24 13. La Calzada 12 15 4 0 11 13 40 14. Pradejón 11 15 2 5 8 13 27 15. Tatú 7 15 1 4 10 16 47 16. Tedeón 7 15 1 4 10 9 51 Próxima jornada EDF Logroño-Calasancio Tatú-UD Logroñés River Ebro-Pradejón Calahorra-La Calzada Arnedo-Comillas EF Mareo-SD Logroñés Tedeón-Berceo Valvanera-Villegas

Parecía una jornada propicia para que se produjesen algunos movimientos entre los primeros, al menos que la UD Logroñés perdiese parte de esa renta de seis puntos sobre el segundo con la que llegaba. El EDF Logroño se mantenía desde hace muchas jornadas entre los aspirantes, sin embargo, no pudo hacer nada para frenar al líder. Le costó abrir el marcador a la UDL, haciéndolo en el minuto 40 por medio de Jorge Olarte, pero en el segundo tiempo los blanquirrojos arrollaron con tantos de Álex, de nuevo Olarte, Matute y Juan Carlos, para golear a su rival y dar un rotundo golpe en la mesa.

Mantenían su renta en cabeza los blanquirrojos que, sin embargo, no lograban aumentarla ya que el resto de sus perseguidores no pincharon. El Ríver Ebro sacó adelante su partido frente al La Calzada, aunque costó más de lo que el marcador final de 4-1 refleja, y es que los rinconeros, pese a adelantarse pronto, no sentenciaron hasta los últimos compases. El Comillas tampoco falló para seguir la estela de los dos primeros, en un complicado partido a domicilio en el que venció por la mínima al Calahorra.

Por su parte, la SD Logroñés hizo buena su victoria de la anterior jornada con otros tres puntos sumados con relativa comodidad frente al Arnedo, un rival peligroso. Siguiendo la estela del tren cabecero se medían la EF Mareo y el Berceo, en un igualado partido que no se decidió hasta el minuto 82, en el que Simón Lecea dio la victoria a los verdes.

La jornada propició además el cambio de colista después ser el Tatú durante varias jornadas, y es que el equipo logroñés empató a un gol ante el Pradejón. Ocupa ahora la última posición el Tedeón, que cayó ante el Valvanera. Finalmente, en otro duelo de equipos de la zona media y baja, Calasancio y Villegas empataron a dos goles.