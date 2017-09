«La palabra 'retirada' no debería entrar en la cabeza de Contador» Óscar Pereiro Exciclista y embajador de la Vuelta a España JAVIER BRAGADO MADRID. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:57

Óscar Pereiro se bajó de la bicicleta profesional en septiembre de 2010 con una victoria en el Tour de Francia (2006). En lugar de desconectar y olvidar los sufrimientos de la carretera mantiene su interés por el deporte, conserva planta de corredor y promueve la campaña 'Recicla Vidrio y Pedalea' con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje a través del ciclismo. Observa a sus antiguos compañeros como embajador de la Vuelta a España y comentarista de la cadena Cope para analizar un mundo en el que reivindica la figura de Alberto Contador.

- ¿Se va a echar de menos a Contador?

- No lo dudes. Incluso le diría a todos aquellos críticos de Alberto que aprovechen que le quedan pocos días para criticarlo y a partir de ahí le echarán de menos.

- ¿Piensa que esta retirada será definitiva?

- Sólo lo sabrá él. Evidentemente un corredor con su cabeza, con su manera de correr, que sólo compite para ganar... si él tiene motivación para seguir entrenando y preparándose al nivel que lo hace pues ojalá que pueda seguir en bicicleta. Disfrutar de él cada día que esté en activo es para guardarlo para el recuerdo, pero también entiendo que lleva muchísimos años disputando grandes vueltas.

- ¿Qué le aconsejaría?

- Por favor, que se quede, como se lo dije a Purito en su momento. Para mí son corredores que deberían ser eternos y la palabra 'retirada' no debería entrar en su cabeza pero a la vez entiendo la fatiga que tiene que llevar ser un corredor como Alberto Contador.

- El sucesor más claro como aspirante español a grandes vueltas es Mikel Landa. ¿Qué opina de su fichaje por un equipo en el que no será el líder indiscutible?

- Me descuadra un poco el fichaje por las palabras de Mikel en el Tour de que no volvería al Tour a trabajar para nadie. Es raro que haga un movimiento como ir al Movistar sabiendo que Nairo Quintana es la apuesta del Movistar para el Tour y el propio Nairo ha reconocido que quiere ir a por el Tour de Francia. No sé sinceramente cuál es el objetivo de Mikel de cara al año que viene, si irá al Giro como líder y Nairo al Tour. La papeleta la tiene Movistar por aclarar y tomar la decisión en los meses de invierno. Evidentemente en Mikel tenemos ese próximo futuro proyecto de ganador de grandes vueltas.