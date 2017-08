VUELTA A ESPAÑA Contador se divierte y atosiga a Froome Alberto Contador tira del pelotón de los mejores, seguido del líder Froome. :: efe El de Pinto revienta la Vuelta camino de Sagunto, donde Marczynski, polaco y andaluz, bate a Enric Mas, heredero del madrileño J. GÓMEZ PEÑA SAGUNTO. Viernes, 25 agosto 2017, 00:12

En algún trastero, con motas de óxido, aún dormirá alguna vieja 'Orbea Garbi'. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, la firma guipuzcoana de bicicletas bautizaba sus nuevos modelos con el nombre de puertos míticos: Orduña, Sollube, Urkiola... Y hubo una 'Garbi'. Así se llama una cuesta breve, pero áspera y vertical, situada a 35 kilómetros de la meta de Sagunto. Con 15 años, Contador heredó la vieja bici de su hermano Fran. Una Orbea. Con ella salió por primera vez. A jugar. A divertirse. En eso no ha cambiado. «Lo he pasado bien», dijo en la meta de Sagunto, donde un polaco con acento granadino, Tomasz Marczynski, le quitó el triunfo al que, ojalá, sea el heredero de Contador, el mallorquín Enric Mas, 22 años repletos de futuro.

Contador tiene casa cerca de donde finalizaba la etapa. Conoce bien la rampas de Garbi. De dinamita, como él. Esta sierra es uno de sus campos de entrenamiento. Y salió a correr como aquel primer día con la bici de Fran. «Quería pasarlo bien», declaró. Es su objetivo en esta su última carrera: disfrutar. Contador hace divertida la Vuelta. «Sabía que en Garbi no me iban a seguir muchos». Acertó: sólo le resistieron Froome y los dos que luego se cayeron en el descenso, Van Garderen (cedió al final sólo 20 segundos tras volver a caerse y pinchar) y Betancur (el colombiano entró con la cara partida y 12 minutos de retraso).

Por un momento, Contador se quedó a solas con Froome, mientras al resto, incluidos Nibali y Chaves, se les incendiaban los músculos. El madrileño, que lleva el lastre de los tres minutos perdidos por una mala digestión en Andorra, se giró hacia Froome. Le pidió colaboración. Le animó a unirse a su aventura. No renuncia. Quiere subir al podio de Madrid. Irse en la cima. El líder negó con un gesto. «Faltaban 30 kilómetros para la meta. No sentí la necesidad de hacer ese esfuerzo. Voy cómodo tal como está la general», argumentó Froome. Y eso facilitó que se les juntaran Chaves, Roche, Nibali, Aru, Adam Yates, Woods, Kelderman, Zakarin y Barguil. Contador tomó nota de la actitud de Froome. «Quedan muchas etapas», le avisó.

En el primer grupo falbaba De la Cruz, que se había caído en la subida justo tras la arrancada de Contador. El tropiezo le costó 20 segundos y un sofocón. Y no estaba tampoco Bardet, que resoplaba, que ya no cuenta, que se dejó seis minutos. Mientras Contador se divertía, los demás apretaban los dientes. A dos semanas de su jubilación es el único con capacidad para preocupar al Sky, el tren negro y azul en el que viajan Froome y su comodidad. ¿Cómo sería la Vuelta sin Contador? Menos entretenida. Es su mérito.

Sin él, la etapa hubiera nacido, crecido y concluido al ritmo del Sky, una sombra en movimiento que lo ocupa todo. La escuadra de Froome ni siquiera soltó cuerda a la fuga masiva del día. Siempre la tuvo agarrada por el cuello. En ella iba Luis León Sánchez, situado a tres minutos de Froome. Demasiado cerca. El Sky pudo haber cedido el liderato, pero no va a dejar ni la migas. No es su estilo. Es una apisonadora. Con Luis León compartían escapada Enric Mas, Soler, Navarro, Arroyo, Pantano, Jungels, Pedrero y dos polacos, Poljanski y Marczynski, que se llama Tomasz y que habla en andaluz, el acento de su mujer, de su nueva tierra, Granada.

La subida a Garbi sacó a pasear el talento de Enric Mas. Reventó la fuga. Sólo los dos polacos le sostuvieron el ritmo. En la bajada llegaron Luis León Sánchez y Pedrero. 'Luisle' es un cazador de etapas. Sentía que era su día. Todos lo sabían. Pedrero le secó. Se le pegó a la chepa. No le dio ni un relevo con la esperanza de que les cogiera el grupo de Contador, Froome y Rojas, su compañero en el Movistar. Rojas es rápido. Era mejor opción que Pedrero, que anuló a 'Luisle', pero dejó marchar a los polacos y a Mas. La fuga renació ahí, cuando parecía sentenciada a las puertas de Sagunto.

Un polaco de Granada

De ellos, el veloz era Marczynski. No falló. No podía. No se tiene una biografía como la suya para malgastar días así. Hace quince años, aún ciclista juvenil, Tomasz tuvo que elegir: olvidarse de la bici porque en Polonia apenas había ciclismo o emigrar. No dudó. Le habían hablado de un equipo en Navarra, el Telco. Le daban techo y comida. Y, sobre todo, una oportunidad. Subió a un autobús. «Cincuenta horas de viaje», recuerda. Llegó a la estación de Zaragoza. Pasó allí la noche al raso, a la espera de otro autobús hasta Pamplona. Hace cinco años, durante una concentración en Sierra Nevada, conoció a una chica granadina. Se enamoró de ella y de La Alhambra. Vive en Monachil. «Me siento 'granaíno'. Me gusta la gente de Granada, su alegría». Se divertía contando su historia tras ganar en Sagunto.

Como Contador. A 26 segundos aparecieron en Sagunto el madrileño, Froome y los que les habían sobrevivido. «Alberto ha estado impresionante», concedió el líder, que ve cómo todos sus rivales han mostrado debilidad algún día. A Froome le salen las cuentas. Tiene la contrarreloj de Logroño de su lado. Y, gracias a una indigestión, tiene a Contador a tres minutos de distancia. Aun así, le mira de reojo.

A Froome no le conviene que Contador lo pase bomba. Hace un año, en otro día de diversión camino de Formigal, el madrileño le quitó una Vuelta que ya creía suya. Sabe que ni con el mejor Sky está uno completamente a cubierto de un tipo así, que se divierte al final de su carrera tanto como con su primera Orbea.