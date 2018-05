«He visto a Clàudia y he ido lo más rápido posible hasta ganar»

Después de haber ganado todas las etapas de La Rioja Bike Race hasta ayer (13 en total), Clàudia Galicia no pudo subirse a lo más alto del podio. La noruega Hildegunn G. Hovdenak logró ese éxito. Fue por detrás durante buena parte de la carrera pero, en los últimos 12 kilómetros, logró enganchar a la catalana y superarla para entrar a meta en solitario.

«Las cosas me han ido mucho mejor que el viernes. Ha sido una etapa con subidas muy técnicas y al principio no tenía muchos chicos delante, así que he podido rodar rápido. En el último avituallamiento he visto que estaba a unos veinte segundos de Clàudia, entonces he ido lo más rápido posible hasta lograr la victoria de etapa», resumía. Respecto al hecho de haber firmado un hito histórico en La Rioja Bike Race, la noruega aseguraba que era «bonito». «Alguien tenía que hacerlo», reía.

Clàudia Galicia reconocía el mérito de su rival y se fijaba un solo objetivo, el de repetir victoria global. «Lo importante es que sigo líder, en mi apuesta por ganar la prueba, pero no puedo cometer ningún fallo a pesar de tener siete minutos de ventaja».