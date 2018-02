Victoria intrascendente del BCM en Valencia

El BMC Racing Team se impuso en una descafeinada tercera etapa de la Volta a la Comunidad Valencia-GP Banc Sabadell, una contrarreloj por equipos de 30,5 kilómetros entre Benitatxell y Calpe, que no tuvo incidencia en las clasificaciones de la carrera al no ser contabilizados los tiempos. La organización decidió que los tiempos de la etapa de ayer no contabilizaran de cara a las clasificaciones por las peligrosas condiciones climatológicas.