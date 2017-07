Jornada descanso Mikel Landa: «No quiero volver a ser segundo en ningún equipo» Mikel Landa, por delante de Chris Froome. / Afp El español ve similitud entre la situación actual de su equipo y la que tuvo lugar en 2012 entre Froome y Bradley Wiggins en el mismo equipo británico EFE Le Puy-En-Velay (Francia) Lunes, 17 julio 2017, 18:20

Mikel Landa (Sky), primer español en la general, sexto, dejó claro en la jornada de descanso que no volverá "a ser segundo" en ningún equipo, pero afirmó que "cara a cara" Chris Froome es superior a él y que el británico podrá contar con su trabajo para ganar el Tour, a la vez que buscará en lo personal un puesto en el podio.

La situación de estar supeditado a un líder que, aparentemente, no es superior al gregario, lo interpreta de manera tajante mirando al futuro. "Tengo claro que esto no me puede volver a pasar. Donde vaya hay que tener las cosas claras. No quiero volver a ir de segundo, y si voy es porque quiero", dijo Landa instantes antes del entrenamiento en la jornada de descanso del Tour de Francia.

Landa ve similitud entre la situación actual de su equipo y la que tuvo lugar en 2012 entre Froome y Bradley Wiggins en el mismo equipo británico. "La situación se puede asemejar, pero hay que tener en cuenta que en este Tour Froome, cara a cara, me ganaría porque tiene una buena contrarreloj el penúltima día. Somos compañeros, no rivales", aclaró.

Una situación casi idéntica a la que vivió Landa cuando defendía los colores del Astana en 2015, cuando en el Giro su equipo le frenó para ayudar al líder, entonces Fabio Aru. El alavés acabó tercero en la carrera rosa.

"Sí, la verdad es que un poco sí me lo recuerda. Es una situación ya vivida. Sé a qué he venido al Tour y es lo que hay. Me recuerda a los tiempos del Astana, pero ahora estamos jugando a ganar el Tour, no a ser segundos", dijo.

No obstante, Landa considera que para el Sky "sería bonito ganar con Froome y tenerme en el podio de París. Estamos en ello, contentos, y tengo la misma sensación que en la primera semana. Hay un buen grupo de gente y hay buen rollo".

El ciclista alavés admite que sus aspiraciones pasan, como mínimo por el podio.

"Si no le perjudico a Froome me encantaría lograr podio. Me veo bien y me gustaría, pero no puedo perjudicarle. Más que una baza puedo ser una pieza clave para frenar a los rivales. Es complicado. Le tendría que pasar algo raro a Froome para ser una baza", comentó.

El ciclista de Murguía se refirió al estado de forma de Froome en relación al año pasado.

"En 2016 fue más superior, pero tuvo más terreno que este año. Esta vez la crono inicial era corta para él y en Peyragudes no tuvo su mejor día. No está muy por encima de los demás, pero está bien"

Mirando al futuro y sus grandes aspiraciones, Landa no tiene claro que tenga un Tour en sus piernas, prefiere incluir varios factores antes de emitir un juicio.

"No sé si mi objetivo es el Tour de Francia. No me transmite lo mismo que el Giro, son carreras diferentes, otros rivales. Ya veré lo que me pide el cuerpo. Para saber si tengo un Tour en las piernas hay que ver el perfil, valorarlo y mirar si se me adapta mejor que el Giro. Ahora no lo sé, no es lo mismo venir a ganar que a ayudar."

Landa se refirió a su futuro e indicó que "aún es pronto para decidir", ya que en el Tour "hay poco tiempo para pensar en esas cosas".

Respecto a las etapas que restan, Landa considera que la mejor es la que acaba en alto, en el Izoard, aunque la del Galibier, con descenso final, "también podría ser interesante"

Ante el planteamiento a seguir, "aún tenemos que hablar de lo que vamos a hacer. Tenemos el liderato y hay que defenderlo. No hay margen para relajaciones y tenemos que ir al ataque".

No tiene dudas Landa respecto a los enemigos colectivos o individuales.

"El Ag2r es el equipo más fuerte, el que más daño hace. Ayer nos pusieron las cosas difíciles, hubo momentos de pánico, creo que es el equipo más fuerte después del nuestro".

"Individualmente el más fuerte es Bardet, quien tiene un gran equipo. A Aru y Urán no les veo tan activos, y respecto a Alberto Contador cada día le veo mejor y es un corredor que la puede liar, hay que tener mucho cuidado con él", comentó.

Preguntado sobre el intento del colombiano Nairo Quintana de hacer Giro y Tour con objetivo de ganar, Landa señaló que "cada cuerpo es un mundo".

"A mí hacer Giro y Tour me está yendo diferente que a Nairo Quintana. Él tuvo un inicio de temporada más fuerte que el mío. Yo fui más tranquilo. Cada cuerpo es un mundo", afirmó.